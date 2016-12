Lausitzer Rundschau: Große Koalition für immer?



Bundestagspräsident Lammert hält wenig von erneuter Großer Koalition

(ots) - Die Große Koalition ist ein Paradoxon. Keiner will

sie wirklich, und dennoch kriegt Deutschland sie immer wieder.

Derzeit amtiert schon die dritte, die vierte naht. Große Koalitionen

sind nicht gerade demokratieförderlich. Die Machtverhältnisse

zwischen Regierung und Opposition betragen ungefähr zwei Drittel zu

einem Drittel, das ist erdrückend. In Österreich haben Große

Koalitionen die Volksparteien regelrecht ruiniert. Kein Wunder, dass

Herzensdemokraten wie Parlamentspräsident Norbert Lammert vor einer

Wiederholung warnen. Und dass auch viele Mitglieder in Union und SPD

sich nach Alternativen sehnen. Doch dazu müssten diese Alternativen -

Ampel-Koalition, Rot-Rot-Grün, Schwarz-Grün, was auch immer -

überhaupt erst einmal durchdacht sein, müsste es Konturen für andere

Regierungsprogramme geben. Das würde die Fantasie wecken. Weder kann

man sich heute ein funktionierendes Bündnis von Schwarzen und Grünen

vorstellen noch gar eins aus SPD, Grünen und Linken. Die SPD hat

wenigstens begonnen, erste Gesprächsfäden zu knüpfen. Bei der CDU

wird das aus Angst, Stammwähler zu verprellen, noch peinlichst

vermieden. Angela Merkel setzt auf die Große Koalition. Nach Lage der

Dinge werden 2017 sechs Parteien in den Bundestag einziehen, die CSU

mitgezählt sogar sieben. Wenn Norbert Lammert sagt, dass auch die

Wähler in der Pflicht seien, eine Neuauflage der Großen Koalition zu

verhindern, spricht daraus der Wunsch, dass es wieder weniger

Parteien werden sollen. Dass die rechten Wähler die AfD rechts liegen

lassen und die Linken die Linke. Ganz wie in den schönen

1970er-Jahren, als die FDP der alleinige Königsmacher war. Später

kamen die Grünen hinzu. Nur kommt die gute alte Zeit nicht wieder.

Die Bindungen an Parteien sind mit den sozialen Milieus geschwunden.

Die Zukunft liegt eher in Zuständen wie in der Stadt Berlin, wo fünf



Parteien - AfD, CDU, SPD, Grüne und Linke - ziemlich gleichauf bei 20

Prozent liegen, die FDP kommt dann noch dazu. In solchen Parlamenten

muss fast jeder mit jedem können, um eine Regierung zu bilden. Da

gehen nur noch Dreierbündnisse, die im Fall Berlin allein 270 Seiten

für einen Koalitionsvertrag brauchen. Das ist gewiss nicht arbeits-

und leistungsfähiger als eine Große Koalition und wahrscheinlich auch

nicht besser. Vielleicht muss man sich von der alten, strengen

Farbenlehre verabschieden. Vielleicht muss auch den Wählern wichtiger

sein, wie handlungsfähig ein Regierungsbündnis ist und wie

vertrauenserweckend seine Politiker. Auf das Ergebnis einer Koalition

kommt es an. Nicht wie sie heißt.







