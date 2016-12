neues deutschland: Mehr Kameras helfen nicht - zur Forderung nach Ausweitung der Videoüberwachung

(ots) - Die zwölf Toten des Terroranschlags vom

Breitscheidplatz in Berlin waren noch nicht einmal identifiziert, da

wurden bereits politische Forderungen nach mehr Überwachung gestellt.

Das ist pietätlos, war aber erwartbar. Ultimativ fordert

beispielsweise Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) den Senat

in Berlin auf, seine Ablehnung der Ausweitung der Videoüberwachung zu

überdenken. Unterstützt wird der Innenminister laut einer Umfrage von

60 Prozent der Deutschen, die für eine stärkere Videoüberwachung

sind.



Doch mehr Kameras helfen nicht, wie etwa die brutale Attacke des

sogenannten U-Bahn-Treters in Berlin-Neukölln auf eine Frau jüngst

zeigte. Auch der versuchte Mordanschlag auf einen Obdachlosen, den

mehrere Unbekannte am Weihnachtstag in Berlin-Kreuzberg anzünden

wollten, konnten die vorhandenen Kameras nicht verhindern. Richtig

abstrus wird der Abschreckungsgedanke durch Kameras im Zusammenhang

mit zum Suizid bereiten Attentätern. Allenfalls nach einer Attacke

können Bildaufnahmen zur Aufklärung der Tat behilflich sein. Etwas

anderes zu suggerieren ist reine Sicherheitsesoterik.



Wahrscheinlich ist, dass durch die vorschnelle Sicherheitsdebatte

ganz andere, offensichtliche Versäumnisse übertüncht werden sollen.

Im Fall des Tunesiers Anis Amri lagen den Behörden zahlreiche

Erkenntnisse vor, dennoch handelten sie nicht konsequent. Das

aufzuarbeiten sollte an erster Stelle stehen.







