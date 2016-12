Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Aufwertung von Pflegeberufen

(ots) - Pflegekräfte müssen besser bezahlt werden,

betont Angela Merkel mit Blick auf Kranken- und Altenpfleger. In der

Tat ist die Gesellschaft aus der Balance geraten: Arbeit an Maschinen

wird unverhältnismäßig besser bezahlt als Arbeit an Menschen. So

besteht Handlungsbedarf. Verdi bohrt ein dickes Brett mit einer

Tarifrunde zur Arbeitsentlastung in den Krankenhäusern. Die

Beschäftigten werden für ein noch diffus erscheinendes Ziel

mobilisiert. Die Politik freilich wird im Wahljahr davon nicht

unbeeindruckt bleiben.







