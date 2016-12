Eine Jeep Safari macht das Urlaubserlebnis Kenia komplett

kenia-safari.de

(firmenpresse) - Kenia in Ostafrika hat sich in den letzten Jahren als Ziel für einen gelungenen Urlaub einen Namen gemacht. Die dort heimische Tierwelt zieht Reisende magisch an - so macht eine Jeep Safari für die Meisten das Urlaubserlebnis Kenia erst komplett. Im Safari Jeep gleich drei Reservate besuchen? Das ist beispielsweise bei der 5 Tage und 4 Nächte Wildes Afrika Safari Rundreise möglich. Sie wird auf kenia-safari.de vorgestellt. Maximal fünf Gäste im Fahrzeug und ein erfahrener Fahrer ermöglichen ein hautnahes Kennenlernen des wilden Afrikas.



Elefant, Büffel und Co geben sich die Ehre



Kenia ist eines der afrikanischen Länder, in denen die bekannten Big Five zuhause sind. Sie werden sich bei der Wildes Afrika Safari vermutlich die Ehre geben. Bevor es soweit ist, wird zuerst der Tsavo West Nationalpark erkundet. Er liegt nur wenige Kilometer von der Küste entfernt. Weiter geht die Tour durch den Amboseli, der sich am Fuße des Kilimandscharo erstreckt. Bekanntheit erlangte dieses Reservat wegen seiner großen Elefantenpopulation.



Drei Tage Masai Mara sind das Highlight der Tour



Aufgrund des Tierreichtums und der Größe des Schutzgebietes sind für die Masai Mara gleich drei Tage vorgesehen. Hier ist übrigens auch die Heimat der zuvor erwähnten Big Five, nämlich Elefant, Büffel, Nashorn, Löwe und Leopard. Genau sie stehen bei dem Angebot des Portals kenia-safari.de am vierten Tag der Tour im Mittelpunkt, nach ihnen sollten die Reiseteilnehmer bei den Pirschfahrten Ausschau halten.







http://www.kenia-safari.de/jeep-safari.htm



Über 25 Jahre eigene Safarierfahrung bringt das Team von kenia-safari.de mit. Unternehmensinhaber Sören Reh und seine Mitarbeiter lassen diese in ihre Arbeit einfließen, indem sie ganz individuelle Safaris für ihre Kunden zusammenstellen. Dabei finden natürlich auch die persönlichen Vorlieben jeweils Berücksichtigung. Aus einzelnen Bausteinen entsteht ein maßgeschneidertes Paket.

kenia-safari.de

Firma: kenia-safari.de

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Taucha

Telefon: 030-69566310



