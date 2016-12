Neues Jahr, neue Lampen: Jetzt online stöbern und Lampentrends entdecken

(firmenpresse) - Das alte Jahr dauert nur noch wenige Tage. Es ist also an der Zeit, sich schon einmal mit dem zu befassen, was das kommende Jahr bringt. Da wären etwa neue Lampen. Zwischen Weihnachten und Neujahr ergeben sich für viele eine paar freie Stunden, in denen es sich online stöbern und die angesagten Lampentrends entdecken lässt. Eine Adresse dafür ist der Onlineshop lampen-vision.de. Der Shop vertreibt hochwertige und exklusive Lichtquellen von namhaften Herstellern.



Damit sollten wir 2017 unbedingt Licht ins Dunkel bringen



2017 ist das Jahr der Designerleuchten. Ob im puristischen Stil, verspielt oder aus natürlichen Materialien, es darf auf alle Fälle kein Massenprodukt sein. Dafür muss das ausgewählte Exemplar bezahlbar, sprich günstig im Preis sein. In der Gegenwart kein Problem! Fabas Luce ist ein Unternehmen, welches sich in der Beleuchtungsbranche einen Namen gemacht hat. Der Familienbetrieb mit 40-jähriger Tradition hat seinen Sitz im modebegeisterten Mailand. Da wundert es nicht, dass auch die Leuchten in einem trendigen Design daherkommen. Fabas Luce hat sich der Kreation von puristischen Lampenmodellen verschrieben. Er setzt auf klare Linien und cleane Materialien.



Von Tischleuchten bis Spots



Die von Fabas Luce im Shop von lampen-vision.de erhältlichen Lichtobjekte reichen von Tischleuchten bis hin zu Spots. Auffallend ist die Liebe zu Stahl, das vernickelt oder verchromt wird, und satiniertem Glas. Es scheint, als seien die Designer des Unternehmens Anhänger des derzeit aktuellen Clearing-Stils. Das Erfolgskonzept lautet allerdings, sich Trends nicht zu verschließen und mit der Zeit zu gehen.







Der Onlineshop lampen-vision.de wird von der CHT Cottbuser Haustechnik GmbH betrieben. Der Schwerpunkt des umfangreichen Sortiments liegt auf hochwertigen und exklusiven Leuchten für den Innen- und Außenbereich. In Ergänzung dazu sind Leuchtmittel und Zubehör erhältlich. Abgerundet wird das Angebot des Shops durch Geschenkideen.

