Rheinische Post: Gröhe will Pflegeberufe für Flüchtlinge öffnen

(ots) - Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU)

will den eklatanten Mangel in Pflegeberufen mit dem Einsatz von

Flüchtlingen vermindern. "Hier ergeben sich Chancen für anerkannte

Flüchtlinge. Wichtig ist, dass sie die Sprache ausreichend

beherrschen und keine Abstriche bei der Qualifikation gemacht

werden", sagte der CDU-Politiker der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Schon jetzt betrage der Anteil

der Migranten in den Pflegeberufen rund 20 Prozent. Flüchtlingen, so

Gröhe, stünde auch der Bundesfreiwilligendienst offen. Hier würden

sich bereits jetzt anerkannte Asylbewerber einbringen. Zudem gebe es

"berufsspezifische Sprachkurse", erläuterte der

Bundesgesundheitsminister. "Warum sollen Flüchtlinge nicht auch

qualifizierte Pflegeberufe erlernen, wenn sie die Voraussetzungen

erfüllen? Das kann eine gute Möglichkeit sein, sich beruflich zu

integrieren." An verschiedenen Krankenhäusern wie der Charité in

Berlin oder der Uniklinik in Essen werden bereits berufsvorbereitende

Kurse für Flüchtlinge angeboten.







