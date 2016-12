NOZ: NOZ: Endet bald die Zigaretten-Ära? Fachverbände und Drogenbeauftragte widersprechen Philip-Morris-Chef

(ots) - Endet bald die Zigaretten-Ära? Fachverbände und

Drogenbeauftragte widersprechen Philip-Morris-Chef



Deutscher Zigarettenverband: Zigarette bleibt das beliebteste

Tabakprodukt - Drogenbeauftragte Mortler: Sind von einem Ende der Ära

des Rauchens leider weit entfernt



Osnabrück. Der Aussage von Philip-Morris-Chef André

Calantzopoulos, die Ära der Zigarette könne bald enden, widerspricht

Jan Mücke, Geschäftsführer Deutscher Zigarettenverband (DZV). Im

Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) sagte Mücke:

"Die Zigarette bleibt auch in Zukunft das beliebteste Tabakprodukt

der Deutschen." Mit einem "Marktanteil von weit über 90 Prozent am

Gesamtmarkt für Tabakerzeugnisse und über 20 Millionen zufriedenen

Kunden" würden Zigaretten und Feinschnitttabak für Zigaretten zum

Selberdrehen "auch künftig das Hauptmarktsegment für erwachsene

Raucherinnen und Raucher bleiben", betonte Mücke.



Ähnliches sagte Michael von Foerster, Hauptgeschäftsführer Verband

der Deutschen Rauchtabakindustrie, der "NOZ": "Der VdR steht der

Aussage von Philip Morris zum Ende der Zigarette gelassen gegenüber",

sagte Foerster. "Für viele Genießer ist das Rauchen mehr als die

reine Nikotinaufnahme. Der ursprüngliche Genuss von frischem Tabak

oder einer guten Zigarre ist nicht zu ersetzen."



Auch bei der Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH mit Sitz in Hamburg

widerspricht man der Aussage des CEO von Philip Morris energisch:

"Tabak ist ein Genussprodukt mit einer jahrhundertelangen Tradition,

und kein Signal im Markt spricht für ein Ende dieser Tradition",

sagte Reemtsma-Pressesprecherin Doreen Neuendorf im Gespräch mit der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Aktuell seien "E-Zigaretten

im deutschen Markt ein Nischenprodukt mit einem Verwenderanteil auf

geringem Niveau", erläuterte Neuendorf. "Wir sprechen hier von einem



niedrigen einstelligen Prozentbereich." Unterm Strich sei man jedoch

überzeugt, dass der Markt für E-Zigaretten an Bedeutung zunehmen

werde.



In einem BBC-Interview hatte André Calantzopoulos, Vorstandschef

des weltgrößten Tabakkonzerns Philip Morris, gesagt: "Ich glaube,

dass schon bald der Zeitpunkt kommen wird, an dem wir das Ende der

Zigaretten-Ära einläuten werden."



Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, sieht

das Ende der Zigarettenära indes noch nicht gekommen - zu ihrem

Bedauern, wie sie im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Dienstag) betonte: "Solange bei uns jeder Vierte raucht und jedes

Jahr über 120.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums sterben,

sind wir von einem Ende der Ära des Rauchens weit entfernt - leider!"

Ob die E-Zigarette einmal substanziell zur Schadensminderung betragen

werde, sei noch völlig offen, so die CSU-Politikerin. "Hierfür wird

es entscheidend darauf ankommen, was in E-Zigaretten eigentlich

verdampft wird. Betrachtet man die heutigen Wirkstoffe der

E-Zigaretten können wir mit Sicherheit sagen: Sie sind alles andere

als unbedenklich."



Weltweit rauchen etwa eine Milliarde Menschen, laut

Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jährlich etwa sechs Millionen

Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.







