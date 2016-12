NOZ: NOZ: Mieterbund fordert höhere Mietzuschüsse für Bedürftige

Osnabrück. Wegen der steigenden Obdachlosigkeit fordert der

Deutsche Mieterbund (DMB) mehr Schutz vor Zwangsräumungen und höhere

Mietzuschüsse für bedürftige Menschen. In einem Interview mit der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) sagte der Direktor des

Deutschen Mieterbunds, Lukas Siebenkotten: "Es muss Sicherheitsnetze

geben, wenn einem Mieter wegen Mietschulden gekündigt wird und er die

Wohnung räumen muss." Im Fall von Zwangsräumungen müssten die

Wohnungs- und Sozialämter eingeschaltet werden, um die Räumung

abzuwenden.



Siebenkotten kritisierte die Regelungen zur Grundsicherung, die

den Lebensunterhalt älterer Menschen abdeckt. "Die bisherigen

Pauschalen sind nicht angemessen und müssen steigen", verlangte der

Mieterbund-Direktor. Außerdem müsse der Staat dringend wieder mehr

Sozialwohnungen bauen, deren Zahl kontinuierlich sinke: "Es fehlt an

bezahlbaren Wohnungen. Es werden kaum Sozialwohnungen nachgebaut." Es

müssten jedes Jahr etwa 100.000 Sozialwohnungen entstehen sowie

weitere 200.000 Mietwohnungen, die nicht im Hochpreis-Bereich

angesiedelt seien, also für sechs bis acht Euro pro Quadratmeter

Kaltmiete.



Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland ist laut Bundesregierung

zuletzt deutlich auf 335.000 gestiegen. Der Mieterbund schätzt die

Zahl noch höher auf rund 400.000 Menschen, Tendenz steigend.







