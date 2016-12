Urlaub verschoben: Weihnachtsmann aus Deutschland hält heute Neujahrsansprache vor tausenden russischen Bürgern

(ots) - Weihnachten ist vorbei. Da ist eigentlich

klar, dass der Rauschebart nun endlich Urlaub hat und vermutlich

seine alten Beine hochlegt. Überrascht erhielt der Weihnachtsmann aus

Niedersachsen in den letzten Tagen eine außergewöhnliche Einladung

der russischen Nachrichtenagentur Tass aus Moskau. Diese fragte an,

ob der deutsche Weihnachtsmann an eine Pressekonferenz einiger Santas

via Skype teilnehmen wolle.



Mit dabei, ebenfalls der Kollege aus Schweden und Väterchen Frost

"Ded Maroz" aus Russland. Es geht um eine 3-5 Minuten Ansprache zum

neuen Jahr an die Menschen in Russland. "Die Leitung haben wir

bereits getestet", so der Rauschebart. Heute, am 27.12.16 um 10.00

Uhr deutsche Zeit wird dann via Skype eine Verbindung zur Tass in

Moskau aufgebaut. Um 10:15 Uhr wird der deutsche Weihnachtsmann vor

vielen Journalisten, TV Stationen und dann vermutlich zu tausende

russischer Bürger sprechen.



Doch was wird der Weihnachtsmann erzählen? Das bleibt zunächst

sein Geheimnis.



Väterchen Frost kann man übrigens 365 Tage im Jahr in Weliki

Ustjug in der Region Vologda, gut 20 Zugstunden von Moskau entfernt,

besuchen. Eine kleine Holzhaus-Hotelanlage und sein riesiger

Holz-Palast laden das ganze Jahr über Besucher ein. Ein zauberhafter

Märchenwald erzählt viele Geschichten und das Postamt beantwortet

eintreffende Briefe.



"Ich war schon öfters bei ihm in Russland und freue mich "Ded

Maroz" per Skype wieder zu sehen", so der Geschenkeauslieferer.



Ein Video der Reise findet man unter http://facebook.de/skypesanta







