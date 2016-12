Photovoltaik Rechner der Stiftung Warentest? Rendite Berechnung für Solar

Hilfe und Beratung - täglich von 9-16 Uhr im Sonnencafe

(PresseBox) - .

Sie wollen jetzt Photovoltaik ? der Solar Renditerechner der Stiftung Warentest hilft

In der Deutschland gibt es bereits 1.100.000 Solar Photovoltaik Anlagen. In der Metropolregion Nürnberg sind bereits über 55.000 Häuser mit einer eigenen Solar Photovoltaik Anlage ausgestattet. Solarstrom Photovoltaik Solar zur Eigenstromerzeugung rechnet sich, das zeigt das Tool von der Stiftung Warentest.

Mit der Renditeberechnung der Stiftung Warentest für Solar Photovoltaik Anlagen erreichen Sie Traumrenditen, denn Sie sparen den zugekauften Strom. Zudem bekommen Sie Förderungen über die KFW Banken und steuerliche Erleichterungen. So gibt es auch Kompettpakete fix und fertig montiert für unter 10.000 Euro netto, denn die Mehrwertsteuer wird meist zurückerstattet.

999 Dächer Solar Photovoltaik Paket

Das 999 Dächer Solar Paket der iKratos GmbH ist für jedes Haus geeignet. Das 999 Dächer Paket ? Solarstrom Photovoltaik Solar Förderung Speicher ? liefert dank Lithium Speicher an 365 Tagen und Nächten kostenfreien Strom fürs Haus und wird von iKratos schlüsselfertig in 1 Tag montiert um bis zu 80 % der Stromrechnung zu sparen.

Wie groß muß ein Batteriespeicher sein ?

Speicher und Photovoltaik ? Solar müssen passen. Wer Energie erzeugt, ist gut beraten die Energie dann zu verbrauchen, wenn sie auch gebraucht wird. Solarstromanlagen liefern in der Regel tagsüber kostbaren Strom, für die Nacht benötigt man einen Speicher ? Sommer wie Winter. Wichtige

Hilfen gibt es für Solarstrom Photovoltaik Solar Förderung Speicher unter www.ikratos.de



Beratung für Ihre Fragen.

Kostenfreie Beratung für ? Solarstrom Photovoltaik Solar Förderung ? im ?Sonnencafé? in Weißenohe bei Nürnberg täglich von 9 ? 16 Uhr ? Anmeldung ? Tel 09192 992800



Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

iKratos Solar und Energietechnik GmbH

Datum: 27.12.2016 - 06:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1439680

Anzahl Zeichen: 2551

Kontakt-Informationen:

Firma: iKratos Solar und Energietechnik GmbH

Stadt: Weißenohe bei Nürnberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung