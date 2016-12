NUITS BLANCHES - Liebesdrama über unterdrückte Leidenschaften und verschwundene Freunde

EIn Mann, der in Urs Aebersolds "NUITS BLANCHES" spurlos verschwindet, taucht 30 Jahre später wieder auf.

"NUITS BLANCHES" von Urs Aebersold

(firmenpresse) - Herbst 1963: Nach bestandener Matur verbringen Celine, Alex, Louis und Paul die Tage danach wie im Fieber, fahren im alten Hudson von Louis' Vater durch die Gegend, unternehmen Bootsfahr­ten auf dem See, gehen ins Kino, machen die Nacht zum Tag, trinken zu viel Wein und disku­tieren hitzig über den Sinn des Lebens. Paul, verliebt in Celine, sucht unauffällig ihre Nähe, Alex, sein ei­genes Begehren auf Celine projizierend, glaubt, daß sie mit ihm schlafen will, und Louis treibt hin­ter seiner Jack-Kerouac-Maske seine Spielchen mit ihr. Celine, voll unterdrückter Leidenschaftlich­keit, antwortet darauf, indem sie ihn verführt. Bei einer nächtli­chen Bootsfahrt springt Louis für ein kurzes Bad ins Wasser und bleibt verschollen - ein Schock, der alles verändert. Celine, schwan­ger von Louis, heiratet Paul, und Alex, der Schriftsteller werden wollte, wird Arzt wie sein Vater. 30 Jahre später taucht Louis plötzlich wieder auf...



Die Leser verfolgen gebannt die unterschiedlichen Wege, welche die Romanhelden in Urs Aebersolds "NUITS BLANCHES" beschreiten und welche Träume, Intrigen und Leidenschaften sich dahinter verbergen. Urs Aebersold hält in seiner packenden Erzählungung die Atmosphäre stets bis zum Anschlag gespannt und den Leser gefesselt bis zum Schluss. Was hat Louis in diesen 30 Jahren getan, und was erhofft er sich für die Zukunft von sich selbst und seinem Kind? "NUITS BLANCHES" entpuppt sich als raffiniertes Spiel mit seinen Charakteren, das auch nach der Lektüre noch lange widerhallt.



"NUITS BLANCHES" von Urs Aebersold ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-7869-4 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.





27.12.2016

