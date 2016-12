Bausachverständigenbüro Paderborn und Kassel

Baugutachter Schimmel- Schimmelpilzgutachter

Baugutachter - Schimmelgutachter - Schimmelpilzgutachten - Schimmelpilzdiagnosen

(firmenpresse) - Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich unser Büro und die damit verbundenen Leistungen erklären und

vorstellen. Seit 2014 bin ich selbständig und als Baugutachter bzw. Baugutachter in Paderborn tätig, mein Nebenbüro in Kassel in Lohfelden wurde im Juli 2016 eröffnet. Somit bin ich als Baugutachter und Baugutachter in Kassel näher an meinen Kunden und die Anfahrtskosten reduzieren sich erheblich. Vor meine Selbständigkeit war ich knapp 20 Jahre im Baubereich bundesweit und im Europäischen Ausland als angestellter Bauprojektmanager unterwegs.

Vor meiner Tätigkeit als Baugutachter habe ich eine 12 monatige Ausbildung mit Abschlussprüfung an der TÜV Rheinland Akademie absolviert.

Meinen Kunden biete ich vorrangig folgende Leistungen an: Baugutachten über

Schäden an Gebäuden sowie als Schimmelgutachter Schimmelpilzdiagnosen, Schimmelpilzgutachten und Beratung zum Schimmelbefall.

Hier zwei Links mit weiteren Informationen zu meinen Tätigkeiten:

http://www.bb-ellebracht.de

http://www.bb-ellebracht.de/projekte/schimmelpilz/

Die Hauskauf-Hilfe und Beratung wurde in den letzten zwei Jahren immer mehr zum

Beratungsschwerpunkt durch immer weiter gestiegene Immobilienpreise. Als

Baugutachter, Bauchsachverständiger und Schimmelgutachter in Paderborn und Kassel mit meinen Schwerpunkten - Schäden an Gebäuden, Schimmelpilzerkennung in Gebäuden, Schimmelpilzdiagnosen und Schimmelpilzgutachten - bekommen Sie die bestmögliche Beratung. Durch hohen Immobilienpreise und die insbesondere hohe Nachfrage nach Immobilien mit Rendite und Werthaltigkeit, hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, eine Immobilie genau vor dem Kauf zu prüfen. Insbesondere Schimmelpilzdiagnosen und Schimmelpilzgutachten sind für mich als

Schimmelgutachter und Baugutachter unerlässlich. Als Baugutachter in Kassel und Paderborn habe ich für diesen Bereich mehr als 100 Referenzen. In einer Immobilie, ob Eigenheim modernes Gewerbeobjekt, wird durch mich der Renovierungsstau an der Immobilie festgestellt. Sie erhalten umfassende Erkenntnisse zu Ihrem neuen Objekt mit einer genauen Analyse. Nach der Begutachtung der Immobilie gehen Sie mit den Kenntnissen, die Sie durch meine Stellungnahme erhalten, bestens vorbereitet in weitere Preisverhandlungen und Sie wissen, was Sie erwartet. Immobilienmakler nehmen teils mehr als 4% Maklercourtage vom Käufer und Verkäufer einer Immobilie, die Haftung ist jedoch meist gleich null. Da stellt sich die Frage, was kostet eine Baugutachterliche Stellungnahme inklusive Schimmelpilzdiagnosen und Schimmelpilzgutachten zu einer Immobilie von einem gewissenhaften Sachverständigen.

Als Bauchsachverständiger und Schimmelgutachter empfehle ich, die Immobilie genau zu untersuchen, Pauschalen und Festpreise werden teils von Gutachtern im Netz angeboten. Von solchen Fixpreisen distanziere ich mich, eine gewissenhafte Begutachtung kann nur im Aufwand erfolgen, da ansonsten Fehler durch zu schnelle Besichtigungen gemacht werden. Insbesondere sollte der Käufer die Immobilie mindestens zweimal besichtigt haben, einmal alleine und einmal mit mir als Baugutachter in Kassel und Paderborn.

Die Bewertung von Schimmelpilzen im Rahmen von Schimmelpilzdiagnosen und einem Schimmelpilzgutachten in Innenräumen ist ein wichtiger Schwerpunkt

meiner Tätigkeit. In der kalten Jahreszeit von Oktober bis März treten immer wieder vermehrt Feuchteschäden mit Schimmelbefall auf. Die reine Beseitigung mit handelsüblichen Mitteln ist keine Lösung, es muss grundsätzlich erst einmal die Ursache festgestellt werden. Ursache für einen Schimmelbefall können falsches Nutzerverhalten sein, Bauschäden in verschiedenen Formen, falsche Sanierungen im energetischen Bereich oder auch Wärmebrücken. Als Baugutachter und Schimmelgutachter in Kassel und Paderborn helfe ich Ihnen gerne, die Ursache zu finden und damit den Befall dauerhaft zu beseitigen. Wenn notwendig, kann durch mich als Schimmelgutachter in Paderborn und Kassel auch eine Beprobung des Schimmelbefalls gemacht werden. Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch den Schimmelbefall ist dies immer zu empfehlen. Fachärzte können dann Ihre Patienten besser behandeln. Gerne würde ich Ihnen bei Bau- und Feuchteschäden, beim Hauskauf, bei Gebäudesanierungen und bei der Beseitigung und Ursachenfindung von einem Schimmelbefall helfen und Lösungen aufzeigen.

Die Firmenanschriften meines Büros lauten:

Hauptbüro

Christian Ellebracht

Bausachverständigenbüro

Lesteweg 38

33106 Paderborn

05251-8735943

info(at)bb-ellebracht.de

www.bb-ellebracht.de

Zweigstelle

Christian Ellebracht

Bausachverständigenbüro

Heinrich-Herz-Straße 11

34123 Kassel

0561-47395847

info(at)bb-ellebracht.de

www.baugutachter-kassel.eu

Ich freue mich auf Ihre Anfragen.

Freundliche Grüße

Christian Ellebracht





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bb-ellebracht.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Bausachverständigenbüro - Baugutachter, Schimmelgutachter, Schimmelpilzgutachten, Schimmelpilzdiagnosen

Dies ist eine Pressemitteilung von

Bausachverständigenbüro

PresseKontakt / Agentur:

Bausachverständigenbüro

Christian Ellebracht

Lesteweg 38

33106 Paderborn

info(at)bb-ellebracht.de

056147395847

www.bb-ellebracht.de



Datum: 27.12.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1439704

Anzahl Zeichen: 5939

Kontakt-Informationen:

Firma: Bausachverständigenbüro

Ansprechpartner: Christian Ellebracht

Stadt: Paderborn

Telefon: 056147395847





Diese Pressemitteilung wurde bisher 109 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung