So machen Sie bis zu 75 Tage Urlaub im Jahr 2017! - BILD

(ots) - Die deutschen Feiertage fallen 2017

so gut wie selten zuvor. Zur Freude der deutschen und

österreichischen Tourismusbranche ist zusätzlich der Reformationstag

anlässlich des 500. Jahrestages der Reformation einmalig ein

bundesweit gesetzlicher Feiertag. Durch geschickte Planung lässt sich

die Anzahl der Urlaubstage mehr als verdoppeln - mit 31 Tagen Urlaub

holen Sie bis zu 75 freie Tage heraus. Augsburg ist übrigens durch

das Hohe Friedensfest am 8. August mit insgesamt 15 Tagen

Deutschlands Feiertags-Hauptstadt - hier sind sogar 76 freie Tage

möglich.



Wie alle überwiegend katholischen Bundesländer profitieren das

feiertagsstarke Bayern, Baden-Württemberg und das Saarland vom

Reformationstag, der erst- und einmalig gesetzlich gefeiert wird.

Hier können - im Vergleich zu deutschlandweit mindestens 71 Tagen -

bis zu 75 freie Tage erzielt werden:



Januar: 8 freie Tage (vom 1. bis zum 8.Januar)

April: 10 freie Tage durch die Oster-Brücke vom 8. bis zum 17.April

Mai: 5 freie Tage (Feiertag am 1.Mai sowie eine kleine Brücke vom 25.

bis 28.Mai)

Juni: 16 freie Tage (durch die Verwendung von Pfingstmontag und

Fronleichnam ergibt sich eine große Brücke vom 3. bis zum 18.Juni)

August: 9 freie Tage (12.-20.August durch Maria Himmelfahrt am 15.

des Monats)

Oktober/November: 18 freie Tage durch 2 Brücken (30.09.-08.10. mit

dem Tag der Deutschen Einheit und 28.10.-5.11. mit dem

Reformationstag und Allerheiligen)

Dezember: 9 freie Tage (23.-31.Dezember)



Kommentare zur Pressemitteilung