Saarbrücker Zeitung: Steinmeier und Maas würdigen Beitritt des Saarlandes vor 60 Jahren - "Brennglas der europäischen Geschichte"

(ots) - Außenminister Frank-Walter

Steinmeier und Justizminister Heiko Maas (beide SPD) haben in einem

Doppelinterview mit der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstagausgabe) den

Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik vor 60 Jahren gewürdigt.

Die Saarländer hätten in den letzten 200 Jahren acht Mal den Pass

wechseln müssen, sagte Steinmeier. "Das Saarland ist so etwas wie ein

Brennglas der europäischen Geschichte, die viel zu lange auch eine

Geschichte von nationalen Rivalitäten, Kriegen und Konflikten war."

Wahrscheinlich sei deshalb "kaum jemandem in Europa sonst so klar,

was 60 Jahre Frieden und Stabilität bedeuten". Justizminister Heiko

Maas, der SPD-Landeschef im Saarland ist, sagte, aus seiner

wechselvollen Geschichte heraus habe das Saarland eine eigene

Identität entwickelt. "Die Saarländer haben erlebt, wie es ist, wenn

man zwischen zwei Ländern hin und her geschoben wird. Und haben auch

aufgrund dieser Erfahrung immer sehr stark zueinander gestanden."

Maas, der direkt an der Grenze zu Frankreich aufwuchs, würdigte die

deutsch-französische Freundschaft. "Wenn zwei Länder, die zuvor

Erbfeinde waren, sich gegenseitig als Partner empfinden, dann ist das

ein Vorbild für ganz Europa." Für die Saarländer sei Frankreich

"immer auch ein Stück Heimat". Steinmeier sagte auf die Frage, ob die

deutsch-französische Freundschaft auch eine Präsidentin Le Pen

aushalten würde: "Ich habe großes Vertrauen in die europäische

Orientierung der großen Mehrheit der französischen Wählerinnen und

Wähler. Deshalb besorgt mich diese Frage auch nicht allzu sehr."







Pressekontakt:

Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin



Telefon: 030/226 20 230



Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Saarbrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.12.2016 - 09:41

Sprache: Deutsch

News-ID 1439712

Anzahl Zeichen: 1952

Kontakt-Informationen:

Firma: Saarbrücker Zeitung

Stadt: Berlin / Saarbrücken.





Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung