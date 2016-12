Jahresbilanz 2016 der Umweltpolitik zeigt Licht und Schatten

(ots) - Nach Auffassung von Hubert Weiger, Vorsitzender des

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), war die

Umweltpolitik im Jahr 2016 durch Fortschritte beim Natur- und

Klimaschutz, beim Kampf gegen die Luftverschmutzung und durch einen

wachsenden Widerstand gegen die umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP

und Ceta geprägt. Besonders hob Weiger die mit über 300000

Teilnehmern durchgeführten Demonstrationen in sieben deutschen

Großstädten gegen Ceta und TTIP hervor. Weitere Erfolge im

zurückliegenden Jahr seien die von Bundesumweltministerin Barbara

Hendricks blockierte Wiederzulassung des krebsverdächtigen Pestizids

Glyphosat, die Beibehaltung der europäischen Naturschutzrichtlinien

und die Beschlüsse des Weltklimagipfels in Marrakesch zum Ausstieg

aus fossilen Energien.



"Fossile Energieträger sind ohne Zukunft, diese Erkenntnis setzte

sich 2016 zunehmend durch. Berlin, Stuttgart und Münster

verabschiedeten sich von Geldanlagen in fossile Branchen, das hat

Signalwirkung auch über Deutschland hinaus", sagte der

BUND-Vorsitzende. "Wir sind froh, dass es endlich Klimaziele für die

Bereiche Energie, Landwirtschaft, Verkehr und Gebäude gibt. 2017 muss

die Bundesregierung beim Klimaschutz noch zulegen. Sonst wird sie ihr

Ziel, die CO2-Emissionen bis 2020 um 40 Prozent zu senken, klar

verfehlen", sagte Weiger.



Der BUND-Vorsitzende kritisierte in diesem Zusammenhang den Kurs

von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel gegen einen schnelleren

Ausbau erneuerbarer Energien und für den Weiterbetrieb

klimaschädlicher Kohlekraftwerke. "Es ist inakzeptabel, dass Gabriel

den umwelt- und sozialverträglichen Umbau der Wirtschaft in den

Kohleregionen bremst anstatt ihn aktiv zu fördern. Das schadet nicht

nur dem Klima sondern auch den Beschäftigten in den

Braunkohleregionen", sagte Weiger.



Nicht zufriedenstellend im Jahr 2016 sei die Bilanz der



Landwirtschaftspolitik. "Beim Thema Glyphosat, beim Düngerecht und

beim Tierschutz, Agrarminister Schmidt machte sich jedes Mal zum

Sprachrohr der Agrarindustrie. Der Umwelt- und Verbraucherschutz und

das Wohl der Tiere sind für ihn eher zweitrangig. Massentierhaltung,

Monokulturen, exorbitante Nitratwerte im Grundwasser und viel zu hohe

Pestizidwerte in Lebensmitteln belegen den dringenden Reformbedarf in

der Landwirtschaft. Unter dem Motto `Wir haben es satt` werden wir

deshalb in Berlin am 21. Januar zum siebten Mal für eine andere

Agrarpolitik auf die Straße gehen", sagte der BUND-Vorsitzende.



Viel Schatten und wenig Licht habe es in der Verkehrspolitik des

zurückliegenden Jahres gegeben. "Die Kumpanei von Verkehrsminister

Dobrindt und seinen Vorgängern mit der Autoindustrie steht jetzt dort

wo sie hingehört: am Pranger. Die Vetternwirtschaft zwischen Politik

und Pkw-Herstellern ist am Ende, das gibt Hoffnung für den Kampf

gegen die Luftverschmutzung in den Städten und den Klimaschutz. In

der Dieselkrise des Jahres 2016 steckt die Chance, die Autohersteller

zum Umdenken zu bewegen. Die Fahrzeuge müssen endlich leichter,

sparsamer und weniger werden", sagte Weiger.



International habe es 2016 ebenfalls hoffnungsvolle Zeichen für

mehr Klimaschutz gegeben. Bei der Klimakonferenz in Marrakesch sei

die Welt erkennbar zusammengerückt, auch als Reaktion auf das

Wahlergebnis in den USA. "Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft

steht auf der Tagesordnung, dem Ausbau erneuerbarer Energien wird

dies Auftrieb geben", so Weiger.



"Besonders gefreut haben wir uns 2016 über den Einsatz von

Bundesumweltministerin Hendricks für die Beibehaltung der

EU-Naturschutzrichtlinien. Damit wurde eine zentrale Forderung der

Bürgerinnen und Bürger und von Umwelt- und Naturschützern in ganz

Europa umgesetzt. Die EU-Vogelschutz- und die

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie verbessern die Lebensbedingungen für

Kraniche, Wildkatzen, Biber, Wölfe und viele andere Arten. Nicht

EU-Richtlinien sind verantwortlich für schwindende Naturräume und das

Artensterben, Schuld daran sind der zu hohe Flächenverbrauch, giftige

Emissionen aus Industrie und Verkehr und die ungebremste

Industrialisierung der Landwirtschaft", sagte der BUND-Vorsitzende.







