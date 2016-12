Baumeister Schwarzspecht fehlen die Bäume! Deutsche Wildtier Stiftung: Wohnungsmangel im Wald macht Rote-Liste-Tiere obdachlos

(ots) - In Deutschland wird zu wenig gebaut. Da sind sich

die Experten der Immobilienbranche einig. Auch 2017 wird die niedrige

Neubauquote zu einem verstärkten Mangel an Wohnraum führen; so die

Prognose. Auch für Wildtiere ist das Wohnungsangebot nicht gerade

üppig. Es gibt zwar keine Mieten, doch immer weniger geeignete

Lebensräume machen den tierischen Wohnungssuchenden das Überleben

schwer.



Auch kostenloser Wohnraum muss von jemandem gebaut und zur

Verfügung gestellt werden. Der Schwarzspecht ist der perfekte

Wohnungsbauer im Wald. Er legt Baumhöhlen an, die von vielen Tieren -

ohne Kaution und Abstandszahlung - als Nachmieter genutzt werden.

Doch der fliegende Baumeister hat ein Problem: Es mangelt an

geeigneten Bäumen. Und so bleiben die potentiellen Nachmieter seiner

Höhlen wie Bienen und Rauhfußkäuze, Siebenschläfer und Baummarder

sowie das Tier des Jahres 2017 - die Haselmaus - obdachlos. Mit ihnen

müssen etwa 50 weitere Arten auf geeignete Baumhöhle warten.



Der Schwarzspecht hat auf dem "Baumarkt" einen knallharten

Konkurrenten: die Forst- und Holzwirtschaft. Er konkurriert quasi mit

der Kettensäge um das "Baumaterial", denn dicke Stämme sind auf

beiden Seiten begehrt. Und der Schwarzspecht fängt erst an zu bauen,

wenn die Stämme mindestens 40 cm dick sind. Rotbuchen sind bei

Schwarzspechten besonders beliebt - und bei den Menschen auch. Der

Schwarzspecht ist nicht nur ein perfekter Baumeister, wenn es um die

eigenen Bedürfnisse geht: Europas größte Spechtart - er ist fast so

groß eine Krähe - trägt also im Ökosystem Wald ganz entscheidend zur

Artenvielfalt bei. Ist die Schwarzspecht-Höhle erst gebaut, wird sie

Jahrzehnte lang als Brut- und Wohnstätten genutzt. Sie dient auch als

Versteck und Überwinterungsquartier für viele Tierarten; einige

stehen auf der Roten Liste gefährdeter Arten.





Obwohl Spechthöhlen im Wald dringend benötigt werden, entstehen

Neubauten nur selten. In einem Schwarzspecht-Revier wird etwa alle

fünf Jahre eine neue Höhle gebaut. Das heißt: Auf einer Fläche von

zehn Quadratkilometern liegt die Neubaurate bei weniger als einem

Höhlenbaum pro Jahr. Es mangelt einfach an geeigneten Bäumen.



Im Biosphärengebiet Schwäbische Alb hat die Deutsche Wildtier

Stiftung ein Projekt als Träger begleitet, in dem vor zehn Jahren 282

Schwarzspecht-Höhlenbäume kartiert, mit GPS erfasst und dauerhaft

markiert wurden. 2016 wurden diese Schwarzspecht-Höhlen untersucht,

um den Status quo zu begutachten und die "Nachmieter" zu besuchen.

Häufigster Nachnutzer von Schwarzspecht-Höhlen im untersuchten Gebiet

ist die Hohltaube. Direkter Vormieter der Hohltaube war entweder der

Baumeister selbst oder Dohlen, die dort gebrütet haben. Es gab sogar

21 Doppelbelegungen: eine Art "WG" von Hohltauben mit Dohlen,

Schwarzspechten, Bienen und Siebenschläfern.



Um dem fliegenden Häuslebauer zu helfen, empfiehlt die Deutsche

Wildtier Stiftung für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb eine

naturverträgliche Waldbewirtschaftung, die sich an den

Walderneuerungsprozessen der Buchen-Urwälder orientiert. In den

letzten zehn Jahren sind in der Pflegezone des Biosphärengebietes

Schwäbische Alb allein durch Stürme 24 Höhlenbäume vernichtet worden.



Kostenloses Bildmaterial: www.Presse.DeutscheWildtierStiftung.de







