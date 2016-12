Gabriel vs Susanne: Aufräumen in der SPD! / "Kalkofes Jahresrückblick - Fresse 2016" am 27. Dezember um 20:15 Uhr auf TELE 5. (VIDEO)

(ots) -

Mai 2016, Gerechtigkeitskonferenz: Reinigungskraft Sabine Neumann

findet klare Worte: "Weißte eigentlich was der Unterschied zwischen

uns ist? Wir Putzfrauen kriegen wenig Geld für viel ehrliche Arbeit,

und wenn wir nach Hause gehen ist es sauberer als vorher. Ihr kriegt

die fette Kohle in den Hintern, damit Ihr uns anlügt, und wenn Ihr

abhaut, lasst Ihr den Kackhaufen einfach im Zimmer liegen und sagt

'Wir waren das nicht!' Hab ich dat korrekt zusammengefasst?" Ja,

Susanne, haste!



"Kalkofes Jahresrückblick - Fresse 2016" (WH am 31.12.16 um 00:35

Uhr) ist eine Koproduktion der Rat Pack Filmproduktion GmbH

(www.ratpack-film.de) und der Kalk-TV Produktions GmbH im Auftrag

von TELE 5.



Informationen und Bilder zum Programm unter www.tele5.de

http://presse.tele5.de in der Presselounge. Textrechte: ©Presse TELE

5, Verwertung (auch auszugsweise) honorarfrei nur bei Nennung der

Quelle TELE 5 und Sendehinweis.



TELE 5 auf Facebook: https://facebook.com/tele5.de







