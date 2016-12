Neues Jahr, neuer Job / Aktuelle Bewerberumfrage zeigt: Mitarbeiter auf dem gewerblichen Arbeitsmarkt gehen 2017 verstärkt auf Jobsuche

(ots) - Arbeitnehmer mit außerakademischen Hintergrund

planen für das neue Jahr einen Jobwechsel. Das ist das Ergebnis einer

aktuellen Umfrage von mobileJob.com unter mehr als 250 Kandidaten für

den gewerblichen Arbeitsmarkt. Demnach antworten satte 81 Prozent der

Befragten, dass sie sich 2017 einen Arbeitgeberwechsel vorstellen

können. Weitere 17 Prozent machen einen solchen Schritt von der

wirtschaftlichen Entwicklung ihres Arbeitgebers abhängig. Gerade

einmal zwei Prozent schließen kategorisch aus, sich im neuen Jahr

nach einer neuen beruflichen Herausforderung umzuschauen.



Schnell drehender Arbeitsmarkt erfordert schlanken

Bewerbungsprozess Tendenziell optimistisch ist das Meinungsbild im

gewerblichen Arbeitsmarkt, was die wirtschaftliche Entwicklung für

2017 betrifft. Bezogen auf ihren jeweiligen Arbeitgeber gehen 39

Prozent der befragten Arbeitnehmer davon aus, das ihr Unternehmen im

bevorstehenden neuen Jahr bessere Ergebnisse erzielt als 2016. 36

Prozent glauben an eine stagnierende aber stabile wirtschaftliche

Situation und nur ein Viertel befürchtet schwächere Ergebnisse ihres

Arbeitgebers.



"Der nichtakademische Arbeitsmarkt ist deutlich dynamischer als

der für Akademiker. Das zeigt unsere Umfrage deutlich. Kandidaten im

Pflege-, Service- oder Industriebereich sind nicht zuletzt aufgrund

der stabilen Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation mutig genug,

einen Jobwechsel voranzutreiben. Arbeitgeber, die hier auf der Suche

sind, sollten die Gunst der Stunde im Jahr 2017 nutzen und ihre

Mitarbeitersuche forcieren," so Steffen Manes, Geschäftsführer bei

mobileJob.com.







Pressekontakt:

STAMMPLATZ Kommunikation

Sascha Theisen

Tel. 0221/34668237

Mobil 0175/2453512

E-Mail: theisen(at)stammplatz-kommunikation.de



Original-Content von: mobilejob, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

mobilejob

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.12.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1439720

Anzahl Zeichen: 2066

Kontakt-Informationen:

Firma: mobilejob

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung