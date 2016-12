Mehrere Generationen unter einem Dach

(ots) - Das sogenannte Mehrgenerationenhaus gewinnt immer

mehr Anhänger. Nicht nur im Alltag hat diese Wohnform Vorteile: Das

Modell bringt bei richtiger Planung auch attraktive Steuervorteile

mit sich. Hintergrund: Kinder kaufen die Immobilie und vermieten

diese an die Eltern. "Durch das Mietverhältnis können große Teile der

Anschaffungs- und Renovierungskosten abgesetzt werden, so sparen

beide Parteien", erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des

Baufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/).



Im Alltag profitieren dann ebenfalls alle Beteiligten: Jede

Generation hilft sich gegenseitig im Haushalt, bei der

Kinderbetreuung oder unterstützt in Krankheitsfällen. Beim

Vermietermodell müssen Käufer Steuern auf ihre Mieteinnahmen zahlen,

im Gegenzug sind jedoch alle Aufwendungen, die mit dem Erwerb und der

Instandhaltung der vermieteten Wohnung in Zusammenhang stehen, als

Werbungskosten abzugsfähig. Zu den Kosten, die steuerlich geltend

gemacht werden können, gehören beispielsweise Kreditzinsen für die

Finanzierung der elterlichen Wohnung, Kosten für die Renovierung,

Betriebskosten sowie die Abschreibung des Objekts. Je nach Objekt und

Alter der Immobilie können Käufer in der Regel 2 bis 2,5 Prozent der

Anschaffungskosten des Gebäudeanteils pro Jahr abschreiben.



Zwei wichtige Voraussetzungen müssen Interessierte erfüllen, um

das Modell richtig umzusetzen. Zum einen muss der Wille da sein, auf

lange Zeit Gewinne erzielen zu wollen und zum anderen sollte das

Mietverhältnis so gestaltet sein, wie es unter Fremden üblich ist.

Folglich muss eine schriftliche offizielle Mietvereinbarung

unterschrieben werden. Außerdem sollten Eltern die Miete auf das

Konto ihrer Kinder überweisen, anstatt sie bar zu entrichten. Auch

eine offizielle Betriebskostenabrechnung sowie eine genaue

Aufschlüsselung der Renovierungskosten sind notwendig. Am einfachsten



wird es, wenn beide Wohnungen als komplett voneinander getrennte

Objekte gesehen und behandelt werden.



Die Alternative zum Vermietungsmodell ist, dass beide Generationen

eine Haushälfte erwerben. Dann kann allerdings steuerlich nicht so

viel geltend gemacht werden. Denn als Eigenheimbesitzer dürfen die

Parteien für Renovierungs-, Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen

lediglich 20 Prozent des Handwerkerlohns abschreiben. "Zudem

akzeptiert der Fiskus nur das Honorar für die Arbeitsleistung,

Materialkosten finden keine Berücksichtigung", erklärt Scharfenorth.

Wie monatliche Raten aus Zins, Tilgung und Sondertilgung bei

unterschiedlichen Finanzierungsbeträgen und Beleihungssätzen

ausfallen, ermitteln Interessierte schnell und einfach mit dem

Baufinanzierungsrechner

(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de.



Datum: 27.12.2016 - 10:00

