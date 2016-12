Kinder! Liebe! Zukunft! / Vierteilige Langzeit-Dokumentationüber eine Patchwork-Familie ab 11. Januar 2017, 21 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO)

Jedes achte Kind lebt heute in einer Patchwork-Familie - ein

lustiger Begriff für ein schwieriges Beziehungsgeflecht. Wie ist das

Leben in einer solchen Familie, was ändert sich für die Kinder, wenn

die Eltern neue Verbindungen eingehen? Unter dem Titel "Kinder!

Liebe! Zukunft!" zeigt das SWR Fernsehen ab 11. Januar die vier Teile

einer Langzeitbeobachtung über vier Jahre von Autorin Sigrid Faltin.



Immer weniger Paare arrangieren sich in einer Beziehung. Man lässt

sich immer früher scheiden und sucht und findet oft einen neuen

Partner - auch mit Kindern. Wie ändert sich deren Leben, wenn die

Eltern neue Verbindungen eingehen? SWR-Autorin Sigrid Faltin hat für

ihre Doku-Serie vier Jahre lang eine junge Patchwork-Familie

begleitet, die sich mit fünf Kindern zusammenfindet, den Streit

zwischen Vater Kai und der leiblichen Mutter seiner vier Kinder um

das Sorgerecht durchsteht und dann den größten anzunehmenden Unfall

erlebt, als Kai an Lungenkrebs erkrankt. Das wirbelt noch einmal

alles durcheinander.



Eine große Belastungsprobe



Bei Drehbeginn lebt Marion (32) seit einem halben Jahr mit ihrem

Sohn Lars (5) bei Kai (43) und seinen Kindern Liv (11), Bela (10),

Enid (8) und Amon (6). Die beiden haben sich im Internet

kennengelernt und beschlossen zusammenzuziehen, auch damit das Leben

für Kai als alleinerziehendem Vater mit seinen Kindern einfacher

wird. Lars, Marions Sohn, sieht seinen Vater Dietmar so oft er will.

Er fühlt sich wohl in seiner neuen Familie. Noch besser wäre es

natürlich, wenn Papa bei ihnen wohnen könnte, meint er. Auch Kais

Kinder fassen schnell Vertrauen zu ihrer Stiefmutter. Marion wird zur

wichtigen Vertrauten für die vier. Mitten in die Dreharbeiten platzt

die Hiobsbotschaft: Kai erkrankt schwer an Krebs. Was bedeutet das

für die Patchwork-Familie? Was wird aus dem so schwer errungenen



neuen Glück? Wohin kommen die Kinder, wenn Kai seine Krankheit nicht

überleben sollte? Wie meistert die Familie die größtmögliche

Belastungsprobe?



Folgen 2, 3 und 4 sind am 18. und 25.1. sowie am 1.2.2017 jeweils

um 21 Uhr zu sehen.



