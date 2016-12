Stromausfälle durch Sturmtief "Barbara"

AbgebrocheneÄste und umgestürzte Bäume verursachen Schäden an Stromleitungen

(PresseBox) - Mit dem aufziehenden Sturmtief kam es am 26.12.2016 ab 14.00 Uhr auf mehreren Freileitungen im Versorgungsgebiet der WEMAG zu Versorgungsunterbrechungen. Durch die sehr starken Windböen wurden Störungen in der Mittel- und Niederspannungsebene (20 kV und 0,4 kV) verursacht. Insgesamt waren ca. 6.700 Kunden, verteilt im gesamten Netzgebiet, betroffen. Schwerpunkte waren im Bereich Perleberg/Wittenberge sowie im Umland Bützow zu verzeichnen. Die überwiegende Zahl der Kunden konnte nach kurzer Zeit wieder versorgt werden. Ab 3.10 Uhr waren alle betroffenen Mittelspannungsleitungen wieder in Betrieb.

Nahezu alle Störungen wurden durch herabfallende Äste und umgebrochene Bäume verursacht. Die Umschaltmaßnahmen und Reparaturarbeiten erfolgten unverzüglich, so dass der Großteil der betroffenen Kunden schnellstmöglich wiederversorgt werden konnte. Unsere Spezialisten in allen Netzdienststellen waren zusammen mit den Fachfirmen in der Region zum Teil die ganze Nacht im Einsatz. Aktuell kann es noch vereinzelt Niederspannungsstörungen geben.

Vereinzelt kann es im Laufe des Tages durch Reparaturarbeiten und notwendigen Umschaltungen noch zu Unterbrechungen der Stromversorgung kommen.

Wir bitten unsere Kunden um Verständnis.



Die WEMAG Netz GmbH aus Schwerin betreibt ein Versorgungsnetz für elektrische Energie in Westmecklenburg sowie in Teilen von Brandenburg und Niedersachsen. Das Netzgebiet umfasst ca. 8.000 Quadratkilometer. Etwa 15.000 Kilometer Leitungen dienen hier der sicheren und qualitätsgerechten Stromverteilung. Die WEMAG Netz GmbH ist ein Tochterunternehmen der WEMAG AG, die sich seit Januar 2010 im Mehrheitsbesitz der Kommunen des Versorgungsgebietes befindet.





Datum: 27.12.2016 - 09:47

