ElementsCAD für Vectorworks - Servicepack 2

Ab bzw. seit Januar 2017 ist das jüngste SP2 des beliebten Innenausbau- und Innenarchitekturprogramms ElementsCAD für Vectorworks 2017 verfügbar.

Innenausbau- und Innenarchitekturprogramm ElementsCAD für Vectorworks 2017

(firmenpresse) - Im jüngsten Servicepack des Tools ElementsCAD für Vectorworks wurden die Stammdaten für Bohrbilder aktualisiert. Gängige Beschlägedaten diverser Hersteller wurden eingepflegt. Zudem wurde die Beschlagszuweisung für Bänder, Auszüge, Verbinder oder Montageplatten nochmals deutlich vereinfacht. Das Erstellen der CNC-Daten wurde automatisiert, sodass nun in einem Zug beim Export für die in ElementsCAM hinterlegte Maschine der Export erfolgt.

Der Schubkastendialog wurde im Zuge des Updates von ElementsCAD 2017 nochmals überarbeitet und vereinfacht.

Zahlreiche Tipps der Anwender wurden berücksichtigt und umgesetzt.

ElementsCAD 2017 eignet sich neben der Schrankplanung auch hervorragend für die Planung von Küchen.



Die Durchgängigkeit von der Planung bis hin zur CNC-Fertigung wird in ElementsCAD für Vectorworks zur Realität.





http://www.edv-cad.de



Geschäftsführer: Hannes Ellmeier



Firmengründung: 1997



Anzahl Mitarbeiter

(inkl. freiberuflicher Mitarbeiter): 7



Produkte (CAD): Vectorworks Basic / Pro / Architektur, Renderworks

ElementsCAD für Vectorworks

Produkte (Büro, AV): ElementsAV, ElementsCAM

Dienstleistungen: Schulungen, Support, Projektbegleitung zu Vectorworks

& Elements

Zielgruppe: Laden-Messe-Innenausbauer, Innenarchitekten, Küchen- Einrichtungsplaner

Eingenentwicklung: sämtliche Elements-Produkte



Kommentare zur Pressemitteilung