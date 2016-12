Fuse Chicken zeigt stahlharte Armour Charge Kabel auf der CES

Sondershausen/ Cuyahoga Falls (OH), USA, 27.12.2016 - 3P - Price Performance Products GmbH, deutscher Distributor von Fuse Chicken, legt zur CES 2017 den Fokus auf die Armour Charge Kabelreihe.

Die Fuse Chicken ARMOUR CHARGE Kabel sind aus 100% gewobenem Edelstahl hergestellt.

(firmenpresse) - Fuse Chicken ist ein innovativer Mobilzubehör Hersteller mit dem Fokus auf Kabel für Apple iPhones und andere Geräte. Diese Kabel unterscheiden sich stark von den Wettbewerberprodukten. Es handelt sich einerseits um Kabel härtester Verarbeitung (Stahlummantelung) und andererseits um flexible, elastische Materialien und Verbindungen.



Fuse Chicken Kabel sind somit ab Werk sehr robust und praktisch unzerstörbar. Zeitgleich gibt es durch die Elastizität verschiedene Zusatzfunktionen, welche bei anderen Kabeln leichterer Bauweise nicht möglich sind. So können einzelne Kabelmodelle z.B. als praktische Tisch- oder KfZ-Halterungen für die angeschlossenen Smartphones verwendet werden. Sie sind somit nicht nur im Auto oder Hotel nützliche Tools für unterwegs und sinnvolle Begleiter auf Reisen.



Alle bekannten und neuen Fuse Chicken Kabel können auf der CES 2017 (LVCC, South Hall 4 - 35213) in Las Vegas gesehen und getestet werden.



Das Fuse Chicken Produktportfolio ist seit diesem Jahr bei 3P in der Distribution und bei bekannten Etailern verfügbar.







Die 3P - Price Performance Products GmbH wurde 2004 gegründet. Aktivitätsschwerpunkte sind die Distribution und der Vertrieb von elektronischen Konsumgeräten, die im Fachhandel, Etail und Großvertriebsformen platziert werden. Aufgrund der starken Expansion entwickelte sich 3P zum Exklusivdistributor verschiedenster Hersteller im deutschsprachigen Raum. In diesem Rahmen wurde das Marken- und Produktprogramm entsprechend weiterentwickelt und der Fokus auf innovative Multimedia-Technik, mobiles Zubehör und technische Lifestyle Produkte gelegt. Als Ergebnis werden Fachhändlern und Endkunden kontinuierlich aktuelle und attraktive Produkte sowie ganze Produktkonzepte zur Verfügung gestellt. http://www.3p.de



