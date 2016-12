Trans Canada Touristik: Mit dem Wohnmobil quer durch Kanada

Trans Canada Touristik - Ihr Spezialist für Reisen nach Kanada

(firmenpresse) - Der Traum, einmal Kanada quer zu durchfahren, kann nun bei Trans Canada Touristik zu einem günstigen Preise Realität werden. Für nur ab 43,- Euro Tagesrate können alle Kunden ein Fahrzeug des Vermieters CanaDream anmieten. In diesem Preis sind die jeweilige Tagesmiete, die Einweggebühr, 4.800 Freikilometer, alle persönlichen Ausrüstungspakete, Gebühren für Zusatzfahrer und die USA sowie Versicherungen inklusive. Die Anmietung erfolgt im Osten Kanadas, in Toronto oder Montreal. Die Rückgabe ist entweder in Calgary oder Vancouver, also im Westen des zweitgrößten Landes der Erde. Der Mietbeginn kann von März bis Mai sein, das Fahrzeug muss spätestens am 16. Mai 2017 die Vermietstationen in West-Kanada erreichen.

"Unsere Wohnmobil-Specials bieten die einmalige Gelegenheit, die Weite und Größe Kanadas einmal zu einem sehr günstigen Preis erleben zu dürfen", so Andrea Budde, Geschäftsführerin von Trans Canada Touristik. "Zudem bieten die Frühjahresmonate durch lange Tage und viele Sonnenstunden ein bestmögliches Erlebnis dieses faszinierenden Landes." Zu allen Wohnmobil-Angeboten können die jeweiligen Flüge sowie Hotels und Ausflüge im Reiseplaner von Trans Canada Touristik hinzugebucht werden.

Wer bis 31. Dezember bei Trans Canada Touristik bucht, kann zudem von zahlreichen Frühbucher-Ermäßigungen profitieren. So bieten die Vermieter Fraserway, Four Seasons, Owasco und Cruise Canada noch bis Silvester satte Rabatte, wie beispielsweise bis zu 15% auf die Tagesmiete, geschenkte Kilometer, Ausrüstungspakete zum Sonderpreis und vieles mehr.

Weitere Informationen gibt es hier:

https://www.trans-canada-touristik.de/kanada_wohnmobil/kanada_wohnmobil_extratour.php





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.trans-canada-touristik.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Trans Canada Touristik TCT GmbH/ Trans Amerika Reisen ist einer der führenden Nordamerika-Reiseveranstalter und bietet ein umfassendes Angebot für Reisen in die USA und nach Kanada. Mietwagen, Autoreisen, Hotels, Wohnmobile, Camper, Flüge und vieles mehr können auf www.trans-canada-touristik.de bzw. www.trans-amerika-reisen.de zusammengestellt, online berechnet und gebucht werden. Es werden jeweils die aktuellen Verfügbarkeiten sowie Preise (inkl. attraktiver Specials) angezeigt:

www.trans-canada-touristik.de oder telefonisch 05821-54 26 71-0

www.trans-amerika-reisen.de oder telefonisch 05821-54 26 72-0



Die Mitarbeiter des Spezial-Reiseveranstalters für ganz Nordamerika haben Auszeichnungen von den Tourismusverbänden erhalten, u.a. als Canada Specialist Select und USA-Specialist. Das Unternehmen wurde zudem als Trusted Shops (Gütesiegel für Käuferschutz) und von der Creditreform zum dritten Mal in Folge mit dem CrefoZert ausgezeichnet. Damit gehört der Nordamerika-Reiseveranstalter zu den branchenübergreifend nur 1,7% der bundesweit knapp 3,9 Millionen Unternehmen, die die Voraussetzung für dieses Creditreform-Bonitätszertifikat erfüllen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Trans Canada Touristik TCT GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Trans Canada Touristik TCT GmbH

xxx xx

Am Bahnhof 2

29549 Bad Bevensen

info(at)trans-canada-touristik.de

05821-5426710

http://www.trans-canada-touristik.de



Datum: 27.12.2016 - 12:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1439771

Anzahl Zeichen: 1901

Kontakt-Informationen:

Firma: Trans Canada Touristik TCT GmbH

Ansprechpartner: xxx xx

Stadt: Bad Bevensen

Telefon: 05821-5426710





Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung