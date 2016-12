Feuerwerks-Index: So unterschiedlich böllert Europa

Deutsche müssen sich beim Feuerwerks-Einkauf am meisten beeilen.

Das fand das Vergleichsportal Netzsieger (www.netzsieger.de) beim

Vergleich der Feuerwerks-Gesetze von 15 europäischen Ländern heraus.

Hierzulande dürfen die beliebten Knaller nur an drei Tagen im Jahr

verkauft werden. Das ist gemeinsam mit der Niederlande europäischer

Tiefstwert.



Im Vergleich: In über der Hälfte der untersuchten Länder dürfen

Feuerwerkskörper ganzjährig vertrieben werden. Am liberalsten sind

die Gesetze in Polen, Belgien, Tschechien und Spanien. Hier ist

Hobby-Pyrotechnikern nicht nur der Verkauf, sondern auch der Gebrauch

von Feuerwerkskörpern ohne zeitliche Einschränkung erlaubt. Das gilt

grundsätzlich auch in Österreich, wo die Zündung der Feuerwerkskörper

in Ortsgebieten jedoch nur am Silvestertag erlaubt ist. Auch in

Italien ist das Knallen in über 850 Städten eingeschränkt oder sogar

verboten. Grund hierfür ist unter anderem der Schutz von

lärmempfindlichen Tieren.



Kurios: Knall-Verbot in London



Während in Italiens Hauptstadt Rom trotz dieser Regelung fleißig

geböllert werden darf, geht es in anderen europäischen Hauptstädten

konservativer zu: In Brüssel zum Beispiel ist die Verwendung von

Silvesterknallern verboten, obwohl es im Rest des Landes zu keinem

Zeitpunkt zu einer Einschränkung kommt. Auch in Paris und Amsterdam

müssen Feuerwerks-Freunde die Finger stillhalten. Fast ganzjährig

erfreuen sich Briten über laute Explosionen und bunte Raketen.

Allerdings dürfen kurioserweise am Silvester morgen zwischen 7 und 13

Uhr keine Knallkörper gezündet werden.



In Deutschland hingegen gibt es in keiner Stadt ein Verbot von



Feuerwerkskörpern. Hier dürfen Feuerwerkskörper bis Klasse II auch in

diesem Jahr vom 31.12. um 24 Uhr bis zum 01.01. um 0 Uhr gezündet

werden. Ab dem 29.12. dürfen sie zudem offiziell verkauft werden.



Kommentare zur Pressemitteilung