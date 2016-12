ClinicAll Augensteuerung (FOTO)

Viele Menschen sind bei der Interaktion mit Computern auf moderne

Kommunikationshilfen angewiesen. Oftmals sind Geräte mit solchen

Eingabehilfen unverzichtbar, da sie manchen Patienten die einzige

Möglichkeit geben, an der modernen Medienwelt teilzunehmen oder mit

anderen Menschen zu kommunizieren.



Für Patienten, die von Multipler Sklerose, Muskelschwäche,

Spastik, ALS oder anderen neuromuskulären Erkrankungen betroffen

sind, die ihre Bewegungsfähigkeit stark beeinträchtigen, bietet

ClinicAll die Bedside Terminals auch mit Augensteuerung an. Durch ein

Modul mit spezieller Kamera werden die Bewegungen der Augen des

Patienten erfasst und analysiert - eine spezielle Software auf den

Terminals setzt diese verzögerungsfrei in Steuerkommandos für den

Cursor um. Ein Mausklick wird dann je nach gewünschter Konfiguration

durch Blinzeln oder einfach durch kurzes Verharren des Auges auf der

Schaltfläche ausgelöst (Autoklick).



Zusammen mit einer Bildschirmtastatur oder spezieller

Kommunikationssoftware ist es für den Patienten auch möglich, Texte

zu erstellen oder die Sprachausgabe zu aktivieren, um sich gegenüber

anderen Menschen verständlich zu machen. Die ClinicAll Bedside

Terminals lassen sich dank des Windows-Betriebssystems problemlos mit

jeder gängigen solchen Software ausstatten.



Die Notwendigkeit für regelmäßige Neukalibrierungen für das Modul

konnte auf ein Minimum reduziert werden. Das erhöht die

Benutzerfreundlichkeit.



Die Augensteuerung läßt sich einfach an jedem ClinicAll Bedside

Terminal direkt unter dem Bildschirm über ein magnetisches

Befestigungssystem montieren. Dort beeinträchtigt sie das Handling

des Gerätes in keiner Weise - es kann also beispielsweise vom

Pflegepersonal oder Ärzten weiterhin auch normal genutzt werden. Bei

Bedarf kann das Modul mit der Augensteuerung auch jederzeit auf ein



anderes Bedside Terminal gewechselt werden.



ClinicAll liefert seine Bedside Terminals auch für private Nutzer

aus, beispielsweise wenn Angehörige ihre Patienten langfristig

zuhause pflegen. Auch in diesem Fall stellt eine Augensteuerung für

manche Patientengruppen eine ungeheure Erleichterung dar, da sie die

alltägliche Kommunikation ermöglicht und das Wohlbefinden des

Patienten sehr stark verbessern kann.







