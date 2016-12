Robert Geiss (52) in CLOSER: "Bevor ich in den Knast gehe, wird Donald Trump auch in Deutschland Präsident"

(ots) - Gegen Robert Geiss (52) wurde ein Strafbefehl

erlassen. Exklusiv in CLOSER (EVT 28.12.) nehmen Robert und Carmen

nun Stellung zu den Vorfällen.



Bereits im Frühjahr erstattete ein Reiseunternehmer aus

Süddeutschland Anzeige gegen Robert Geiss, weil dieser ihm eine

Ohrfeige verpasst haben soll. Nun hat das Amtsgericht Bergheim einen

Strafbefehl gegen den TV-Star erlassen! Muss der Millionär in den

Knast? "Das ist alles völliger Blödsinn", stellt Carmen Geiss (51)

klar. "Da will irgendein Typ meinem Mann grundlos schaden."



In der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena soll Robert vor rund

einem Jahr im Streit um eine überhöhte Rechnung einen

Reiseunternehmer geschlagen haben. Der Süddeutsche erstatte Anzeige -

nun gibt es einen Strafbefehl gegen Robert. Im schlimmsten Fall

müsste der Kult-Millionär vielleicht sogar in den Knast. Aber das

will der 52-Jährige nicht auf sich sitzen lassen. "Wir hatten ihm

9.500 Euro bezahlt, aber er wollte noch weitere 10.000 -

ungerechtfertigt. Aber ich habe bereits Einspruch erhoben", erklärt

der TV-Millionär. "Wir saßen damals mit sieben Leuten am Tisch. Fünf

von ihnen haben bereits ausgesagt - für mich! Jetzt hat der Typ einen

Richter gefunden, der einfach einen Strafbefehl gegen mich erlassen

hat - warum auch immer." In Roberts Augen stinkt die ganze Sache zum

Himmel: "Dieser Mann will einfach nur Geld."



Ernst nehmen kann der 52-Jährige die neuesten Vorfälle nicht. "Das

gehört doch alles in den Karneval. Da bekäme er einen Tusch und ein

dreifach Kölle alaaf", befindet Robert lachend. "Dieser motivierte

Staatsanwalt kann sich den Strafbefehl sonst wohin stecken." Und er

stellt ein für alle Mal klar: "Bevor ICH in den Knast gehe, wird

Donald Trump auch in Deutschland Präsident."



