E.ON und Viessmann vertiefen Kooperation: Modernisierung und Digitalisierung des deutschen Heizungsmarkts im Fokus (FOTO)

(ots) -

Stärken bündeln, um die Wärmewende anzuschieben: E.ON und

Viessmann vertiefen ihre Kooperation, um gemeinsam die Modernisierung

des Heizungsmarktes voranzutreiben. Als nächsten Schritt setzen E.ON

und Viessmann ein attraktives Förderprogramm auf, um den Austausch

veralteter Gas- und Ölheizungen anzukurbeln. Neue Heizungsanlagen

sind nicht nur umweltschonender, sondern sparen den Hauseigentümern

auch bares Geld. Moderne Brennwertkessel arbeiten heute so effizient,

dass sich die Anlagen bereits nach wenigen Jahren bezahlt machen.



Neben höherer Effizienz steht die Digitalisierung klar im Fokus.

Per App lassen sich moderne Heizungen komfortabel online steuern und

können auch vom Urlaubsort oder Arbeitsplatz aus kontrolliert werden.

Der Nutzer hat jederzeit die Leistungswerte seiner Heizung auf dem

Smartphone im Blick. Dank vernetzter Technik können innovative

Anlagen wie Brennwertkessel, kleine Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder

Brennstoffzellen-Heizungen auch online aus der Ferne gewartet werden.



"Das Zusammenspiel aus hoher Effizienz und vernetzter Technik kann

einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Kombination

mit Erdgas und Bio-Erdgas als Energieträger ist darüber hinaus eine

perfekte Ergänzung für den Klimaschutz", so Dr. Uwe Kolks,

Geschäftsführer der E.ON Energie Deutschland. "Mit Viessmann

verbindet uns seit Jahrzehnten eine enge Partnerschaft, in der

innovative Heizsysteme bei der Markteinführung gefördert wurden.

Davon profitieren auch unsere Kunden."



Dr. Frank Voßloh, Geschäftsführer Viessmann Deutschland,

unterstreicht die Ziele der Kooperation: "Der Wärmemarkt ist der

entscheidende Hebel für das Gelingen der Energiewende. Die notwendige

Technik zur Auflösung des bestehenden Modernisierungsstaus ist

vorhanden. Gemeinsam mit E.ON und unseren Marktpartnern, den



Fachhandwerkern, wollen wir durch das Förderprogramm einen Impuls

geben, um die Modernisierung der Gebäudetechnik anzustoßen."



Die Kooperationsvereinbarung umfasst auch Beratungsangebote für

das Fachhandwerk. Weitere Informationen zur Kooperation sind im

Internet (www.eon.de oder www.viessmann.de) verfügbar.



Klimaziele erreichen



Etwa 85 Prozent des Energieverbrauchs in deutschen

Privathaushalten entfällt auf Warmwasser und Heizung und steht damit

für rund ein Drittel der bundesdeutschen CO2-Emissionen. Trotzdem

sind nur rund 20 Prozent der Heizungsanlagen auf dem aktuellen Stand

der Technik. Um die Klimaziele der Bundesregierung bis 2050 zu

erreichen, müsste die Modernisierungsrate von derzeit lediglich einem

Prozent pro Jahr mehr als verdoppelt werden.



Die staatliche KfW-Bank unterstützt Hausbesitzer bei der

Modernisierung von Heizkesseln über das Programm "Energieeffizient

sanieren" mit Zuschüssen oder zinsgünstigen Darlehen, teilweise mit

Tilgungszuschüssen. Außerdem bezuschusst das BAFA über das

Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien Solarwärmeanlagen und

Wärmepumpen bis 100 Kilowatt Leistung.







