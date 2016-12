ZDF ist meistgesehener TV-Sender 2016 /

Mit 13,0 Prozent Marktanteil ist das ZDF 2016 zum fünften Mal in

Folge der meistgesehene TV-Sender. Die ARD folgt mit 12,1 Prozent auf

Platz zwei. Mit 9,8 Prozent belegt RTL den dritten Platz, gefolgt von

Sat.1 (7,3 Prozent), Vox (5,2 Prozent) und Pro7 (5,1 Prozent).



ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Wir haben unserem Publikum 2016

ein attraktives Programm geboten. Nicht nur das Hauptprogramm, auch

die Digitalkanäle und unsere Onlineangebote haben zugelegt. Die

ZDF-Programmfamilie hat ihren Marktanteil um einen Prozentpunkt

gesteigert. Das ist eine bemerkenswerte Leistung. Ganz besonders

freut mich dabei, dass unsere Informationssendungen so stark

nachgefragt werden."



Das "heute-journal" erreichte 2016 mit 13,9 Prozent den höchsten

Marktanteil seit 2003. Im Schnitt verfolgten 3,88 Millionen Zuschauer

die Sendung. Bei den 14- bis 49-Jährigen liegt der Marktanteil bei

8,3 Prozent. Damit ist das "heute-journal" das erfolgreichste

Nachrichtenmagazin im deutschen Fernsehen. Die 19.00-Uhr-"heute"

erreichte 2016 im Durchschnitt 3,68 Millionen Zuschauer (16,2 Prozent

Marktanteil). Bei den 14- bis 49-Jährigen gibt es im Vergleich zum

Vorjahr eine Steigerung von 0,6 Prozentpunkten auf 5,8 Prozent.



Auch die "ZDF spezial"-Sendungen sind gefragt. Die bislang 27

Ausgaben im Abendprogramm sahen durchschnittlich 3,35 Millionen

Zuschauer (13,5 Prozent Marktanteil). Zuschauer gewonnen hat auch

"maybrit illner". 2,64 Millionen verfolgten 2016 im Durchschnitt die

politische Talksendung. Der Marktanteil stieg auf 12,6 Prozent. Die

am besten eingeschaltete Ausgabe ("Erdogans Rache - ist die Türkei

noch unser Partner?") sahen 3,80 Millionen Zuschauer (18,3 Prozent

Marktanteil).



Erfolgreich waren auch die Fernsehfilme des ZDF. Den prominent

besetzten Dreiteiler "Ku'damm 56" schalteten im Schnitt 6,01



Zuschauer ein (17,5 Prozent Marktanteil). Die zweiteilige

Nele-Neuhaus Verfilmung "Böser Wolf - Ein Taunuskrimi" erreichte bis

zu 7,35 Millionen Menschen (21,9 Prozent Marktanteil). Den Zweiteiler

"Familie!" sahen 5,27 Millionen Zuseher (16,4 Prozent Marktanteil).

Ein Dauerbrenner ist "Der Bergdoktor" mit durchschnittlich 6,56

Millionen Zuschauern (19,7 Prozent Marktanteil). Die meistgesehenen

Fernsehfilme waren mit jeweils 8,30 Millionen Zuschauern "Das Mädchen

aus dem Totenmoor" (24,1 Prozent Marktanteil) sowie die Folge

"Geplatzte Träume" aus der Reihe "Ein starkes Team" (25,1 Prozent

Marktanteil).



Das Flaggschiff der satirischen ZDF-Unterhaltung bleibt die

"heute-show". Mit 3,88 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von

16,1 Prozent ist ihre Fangemeinde weiter gewachsen. Bemerkenswert ist

die Zahl der jüngeren Fans: 1,22 Millionen (13,5 Prozent Marktanteil)

bei den 14- bis 49-Jährigen. Die ZDF-Satiresendung "Die Anstalt"

schalteten 2,56 Millionen ein (11,6 Prozent Marktanteil).



Mit einem breiten Themenspektrum, von der "Macht der Vulkane" bis

zu den "Sternstunden der Evolution, punkten die "Terra

X"-Dokumentationen. Durchschnittlich schalteten 3,76 Millionen

Zuschauer (12,6 Prozent Marktanteil) ein. Die mit 5,32 Millionen

(15,8 Prozent Marktanteil) erfolgreichste Ausgabe war "Der wahre

Fluch der Karibik". Der Klassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst" war

mit 5,58 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,3 Prozent

auch 2016 stark eingeschaltet.



Die meistgesehene Sendung des Jahres war das EM-Halbfinale

Deutschland - Frankreich. 29,85 Millionen (80,3 Prozent Marktanteil)

verfolgten das Fußball-Duell im ZDF. Es war damit auch das

meistgesehene Spiel einer EM seit 1976. Die Live-Spiele im ZDF wurden

im Durchschnitt von 12,47 Millionen Zuschauern gesehen (48,4 Prozent

Marktanteil). Insgesamt sahen 59,79 Mio. Zuschauer mindestens ein

Spiel der Fußball-EM 2016. Das entspricht 80 Prozent des gesamten

TV-Publikums. Die Übertragungen von den Olympischen Spielen in Rio

verfolgten im ZDF durchschnittlich 2,54 Millionen Menschen (21,1

Prozent Marktanteil). Insgesamt sahen 51,85 Mio. Zuschauer mindestens

eine Übertragung im ZDF oder bei der ARD. Das entspricht 69 Prozent

des gesamten TV-Publikums. Ein Publikumsmagnet bleibt die Champions

League mit durchschnittlich 6,35 Millionen (Marktanteil 23,2 Prozent)

in der Saison 2015/2016.



