Der Tagesspiegel: Wehrbeauftragter Bartels: "Afghanistan ist kein sicheres Land"

(ots) - Berlin - Der Wehrbeauftragte des Deutschen

Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), sieht Abschiebungen nach

Afghanistan kritisch. "Unser Engagement dort war längst nicht so

erfolgreich, wie wir es uns gewünscht hätten. Afghanistan ist kein

sicheres Land", sagte Bartels im Interview mit dem "Tagesspiegel"

(Mittwochausgabe). Deshalb habe die internationale Gemeinschaft auch

beschlossen, sich weiter um die Stabilisierung des Landes zu bemühen.

Der Begründung der Bundesregierung, es gebe in Afghanistan sichere

Regionen, in die abgelehnte Asylbewerber zurückkehren könnten, hält

der Wehrbeauftragte entgegen: "Insgesamt ist auch 2016 die Zahl der

bewaffneten Zusammenstöße zwischen afghanischen Kräften und Taliban

gestiegen." Auch die Zahl der Binnenflüchtlinge nehme zu, sagte

Bartels.



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.







Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd(at)tagesspiegel.de





Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Tagesspiegel

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.12.2016 - 13:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1439791

Anzahl Zeichen: 1278

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Tagesspiegel

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 123 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung