ZDF auch im Netz erfolgreich - Jahresbilanz der Onlineangebote (FOTO)

(ots) -

Das ZDF-Online-Angebot hat 2016 durchschnittlich 1,89 Mio. Visits

pro Tag erzielt. Damit stieg die Nutzung im Vergleich zum Vorjahr

2015 um 25 Prozent. Mit durchschnittlich 2,33 Mio. Visits pro Tag

erreicht das Angebot die höchste Nutzung im Juni und August 2016

während der Fußball-EM und den Olympischen Sommerspielen. Stärkster

Tag ist der 26. Juni 2016 mit 4,56 Mio. Visits (u.a.

Fußball-EM-Achtelfinale: Deutschland - Slowakei).



Insgesamt sehen 32 Prozent der Deutschen gelegentlich live oder

zeitversetzt ZDF-Sendungen im Internet an (Quelle:

ARD/ZDF-Onlinestudie 2016). Das entspricht einer Reichweite von 22,4

Mio. Personen. 11 Prozent oder 7,8 Mio. Personen nutzen die Angebote

mindestens einmal pro Woche. Der Anteil der mobilen Nutzung liegt

insgesamt bei 43 Prozent. Der Nutzungsanteil über ein internetfähiges

TV-Gerät (HbbTV) beträgt im Durchschnitt 9 Prozent; im Lauf des

Jahres ist er von 7 auf 13 Prozent gestiegen.



Alle nachfolgend genannten Werte zu den Video-Sichtungen beziehen

sich auf den Zeitraum bis zum Relaunch der ZDFMediathek, d.h. vom 1.

Januar bis zum 27. Oktober 2016. Aufgrund einer Umstellung des

Messverfahrens sind die Daten vor und nach dem Relaunch nicht

vergleichbar. Für die Sichtungen gilt außerdem, dass nur die Nutzung

über PCs und Laptops berücksichtigt ist. Die Nutzung über

Smartphones, Tablets und Smart-TVs wird bisher weitgehend noch nicht

erfasst.



Meistgesehenes Video war das "NEO MAGAZIN ROYALE" vom 12. Mai 2016

mit 496 Tsd. Sichtungen, gefolgt von der ersten Ausgabe von "Schulz &

Böhmermann" mit 339 Tsd. Abrufen. Im Durchschnitt erreichen die

Folgen des "NEO MAGAZIN ROYALE" 191 Tsd. Sichtungen pro Ausgabe -

lediglich die "heute-show" ist mit durchschnittlich 198 Tsd.

Sichtungen erfolgreicher.



Im Bereich Fiktion punkten vor allem die Fernsehfilme. So erreicht



der Dreiteiler "Ku'damm 56" im Schnitt 313 Tsd. Sichtungen pro Folge.

Die Erstsendungen der Fernsehfilme auf den Regel-Sendeterminen

erzielen ebenfalls regelmäßig hohe Abrufzahlen: das "Herzkino" im

Durchschnitt 118 Tsd., der "Samstagskrimi" 94 Tsd. und der

"Fernsehfilm der Woche" 102 Tsd. Sichtungen.



Die ZDF-Nachrichtenvideos erzielen pro Tag im Schnitt 61 Tsd.

Abrufe. Unter den Dokumentations- und Reportage-Formaten steht "37°"

mit im Schnitt 46 Tsd. Abrufen auf Platz 1. Gerade bei

Dokumentationen zeigt sich, dass sich viele Zuschauer ihr Programm

unabhängig vom Ausstrahlungstermin zusammenstellen. Das gilt

besonders für Formate mit einem großen Programmreservoir, wie "Terra

X" oder die Dokus von ZDFinfo.



Beim Sport konzentriert sich die Nutzung des Online-Angebots vor

allem auf Livestreams: Werden im Schnitt pro Tag 212 Tsd.

Livestream-Sichtungen gezählt, waren es am 26. Juni

(Fußball-EM-Achtelfinale: Deutschland - Slowakei) mit 2,13 Mio. zehn

Mal so viele. Auch während der olympischen Spiele wurden häufig

Livestream-Sichtungen im Millionenbereich erzielt - auch dank des

online-exklusiven Livestream-Angebots.



Das im aufgelaufenen Jahr 2016 mit Abstand erfolgreichste Video

auf den ZDF-YouTube-Kanälen ist mit 10,95 Mio. Sichtungen

"POL1Z1STENS0HN a.k.a. Jan Böhmermann - Ich hab Polizei". Auch die

Ränge zwei und drei werden von Abrufvideos der Sendung "NEO MAGAZIN

ROYALE" belegt: "NEO MAGAZIN ROYALE-Fernsehnothilfe: Schwiegertochter

gesucht #Verafake" mit 6,93 Mio. Sichtungen und !BE DEUTSCH!

[Achtung! Germans on the rise!]" mit 5,22 Mio. Sichtungen. Ebenfalls

unter den ersten zehn sind Videos von ZDFtivi ("JoNaLu") und ZDFsport

(Fußball-EM: Deutschland - Italien).



http://twitter.com/ZDFpresse



Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,

pressedesk(at)zdf.de







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 50828-228-7-o.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.12.2016 - 13:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1439795

Anzahl Zeichen: 4342

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 50828-228-7-o.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung