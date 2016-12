"Er war eine der prägenden Gestalten der Deutschen Sozialethik nach dem Krieg"/Der Vorsitzende des Rates der EKD zum Tod von Trutz Rendtorff

(ots) - "Trutz Rendtorff war eine der prägenden Gestalten

der evangelischen Sozialethik in Deutschland nach dem Krieg. Als

langjähriger Vorsitzender der Kammer für Öffentliche Verantwortung

der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat er wichtige

inhaltliche Impulse für grundlegende Denkschriften wie die

Demokratiedenkschrift oder die Wirtschaftsdenkschrift der EKD

gegeben. Ich bin dankbar für allen persönlichen Austausch und alle

wohlwollende Begleitung, die ich von ihm bis ins hohe Alter erfahren

durfte", würdigte der Vorsitzende des Rates der EKD, Landesbischof

Heinrich Bedford-Strohm.



Der international renommierte evangelische Theologieprofessor

Trutz Rendtorff ist im Alter von 85 Jahren an Heiligabend nach

längerer schwerer Krankheit in München gestorben.



Von 1968 bis 1999 lehrte er an der evangelisch-theologischen

Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München Systematische

Theologie und war eine wichtige Stimme der evangelischen Kirche. Als

renommierter Sozialethiker beschrieb Rendtorff ethische

Grundpositionen der Kirche. Als Vorsitzender der Kammer für

Öffentliche Verantwortung der EKD brachte Rendtorff grundlegende

Positionspapiere auf den Weg. So zum Beispiel die Friedensdenkschrift

(1981), die Demokratiedenkschrift (1985) und die

Wirtschaftsdenkschrift (1991). In der EKD-Synode und der

Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche

Deutschlands (VELKD) setzte sich der Theologe für ein offenes

Christentum und einen Protestantismus als "Institution der Freiheit"

ein.



Hannover, 27. Dezember 2016



Pressestelle der EKD



Kerstin Kipp







