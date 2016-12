MAD about juice: Jetzt mit Radiopark Background Music

Gesund, lecker, tolles Ambiente mit passender Musik vom Radiopark

(PresseBox) - Wenn ein Konzept Spaß macht, ankommt und erfolgreich ist...

...dann ist Expansion der nächste logische Schritt.

Nachdem im schicken Winterhude am Mühlenkamp das MAD about juice nicht mehr wegzudenken ist, wurde im Dezember in der Hamburger Innenstadt der nächste Standort eröffnet. Gesunde und frische Snacks und Drinks werden in der City bald den Vitaminspiegel in die Höhe treiben.

Gesundes und leckeres Essen und Getränke schließen sich eben nicht aus! Ein schickes Interieur mit tollen Kupferelementen und Designerstücken laden zum Verweilen und Genießen ein. Ob man die Säfte, Smoothies, Protein-Shakes, Acai-Bowls, Salate oder Sandwiches wählt: Man kann nichts falsch machen, alles ist sehr lecker und überaus gesund!

Radiopark freut sich sehr Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein und liefert seit Eröffnung die passende Background Music für MAD about juice in der Dammtorstraße!

