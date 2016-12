Handball-Bundesliga: HC Erlangen bezwingt auch Gummersbach

Der HC Erlangen gewinnt das mit Spannung erwartete letzte Auswärtsspiel des Jahres gegen den VfL Gummersbach knapp mit 19:21

(LifePR) - Der HC Erlangen hat am zweiten Weihnachtsfeiertag sein Auswärtsspiel gegen den VfL Gummersbach mit 19:21 (7:8) gewonnen und geht damit mit 18:18 Punkten und Platz 9 in die Winterpause.

HCE-Cheftrainer Robert Andersson hatte in seiner Ansprache im Teamhotel der Franken passende Worte zu dieser schwierigen Aufgabe im Oberbergischen gefunden: ?Wir haben ein sehr gutes Jahr hinter uns und haben uns in vielem sehr gut entwickelt. Wir wollen heute dieses Jahr mit einem Sieg in Gummersbach krönen.? Mit dem in den vergangenen Wochen aufgebauten Selbstbewusstsein nach Heimsiegen gegen Coburg und Leipzig sowie starken Auftritten in Magdeburg und Mannheim aber ohne Zählbarem im Gepäck, begann das Team um Abwehrchef Pavel Horák mit einer seit Wochen stabilen und kampfstarken Defensive.

Starke Abwehr der Erlanger

Der Angriff des 12-fachen Deutschen Meisters aus Gummersbach fand in der Anfangsphase keinerlei Mittel gegen das fränkische Abwehr-Bollwerk und wenn er zum Abschluss kam scheiterte er reihenweise an Nikolas Katsigiannis. Mit diesem Rückhalt konnte der HC Erlangen schnell eine 4-Tore-Führung herausspielen. Angetrieben von erneut über 50 blau-roten Schlachtenbummlern ließ der Aufsteiger den vielleicht größten Traditionsverein der Republik nie an sich herankommen und ging mit einem 1-Tor-Vorsprung in die Katakomben der SCHWALBE arena.

Auch nach dem Wechsel kaum Veränderung

Nach dem Wechsel änderte sich nicht viel am Spielgeschehen vor über 4.000 Zuschauern. Der HC Erlangen diktierte das Geschehen, hatte mit Katsigiannis mit 15 gehaltenen Bällen (44 Prozent) einen bärenstarken Torhüter zwischen den Pfosten und hielt sich den Konkurrenten aus Gummersbach immer auf Distanz. In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Martin Stranovsky, mit neun Toren erfolgreichster Spieler der Begegnung, sorgte fünf Minuten vor dem Ende für das 19:20 und ab diesem Zeitpunkt hielt es keinen der Zuschauer noch auf seinem Sitz. Zwei Paraden von Katsigiannis und einem Empty-Net-Goal von Ole Rahmel später, lag sich der HC Erlangen jubelnd in den Armen.



Der HC Erlangen beendet die Saison auf einem guten 9. Platz

Der Aufsteiger aus Mittelfranken beendet das Handball-Jahr 2016 mit einem ausgeglichenen Punktekonto auf Platz neun. Im Zuschauerranking ist der HC Erlangen hinter den größten Handball-Clubs dieses Landes aus Kiel, Mannheim, Flensburg, Berlin und Magdeburg auf Rang sechs gelistet und hat die Handball-Euphorie in seiner Heimat noch einmal explodieren lassen. ?Wir haben ein perfektes Jahr hinter uns und stecken voller Energie dieses in den kommenden Monaten noch einmal zu toppen?, sagte Geschäftsführer René Selke nach der letzten Begegnung des Jahres.

hl-studios ist offizieller Medienpartner des HC Erlangen: Denn Sport begeistert die Menschen und bringt sie emotional zusammen. hl-studios unterstützt seit Jahren den Erlanger Bundesliga-Handballsport mit großer Leidenschaft und Freude sowie mit Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Darüber hinaus ist hl-studios die berufliche Heimat von Bastian Krämer sowie der Spielerpartner und Förderer von Jugendnationalspieler Kevin Herbst.

Weitere Informationen: http://www.hc-erlangen.de





hl-studios aus Erlangen unterstützt den Bundesliga Handballsport: hl-studios ist eine inhabergeführte Agentur für Industriekommunikation. Rund 100 Mitarbeiter engagieren sich seit 25 Jahren in Erlangen und Berlin für Markt- und Innovationsführer der Industrie. Das Portfolio reicht von Strategie und Konzeption über 3D/CGI-Animationen, Print, Film, Hybrid Studio, Foto, Public Relations, Interactive online und offline, Apps, Touch-Applikationen, Messen und Events bis hin zur Markenführung.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

hl-studios aus Erlangen unterstützt den Bundesliga Handballsport: hl-studios ist eine inhabergeführte Agentur für Industriekommunikation. Rund 100 Mitarbeiter engagieren sich seit 25 Jahren in Erlangen und Berlin für Markt- und Innovationsführer der Industrie. Das Portfolio reicht von Strategie und Konzeption über 3D/CGI-Animationen, Print, Film, Hybrid Studio, Foto, Public Relations, Interactive online und offline, Apps, Touch-Applikationen, Messen und Events bis hin zur Markenführung.





Dies ist eine Pressemitteilung von

hl-studios GmbH - Agentur für Industriekommunikation

Datum: 27.12.2016 - 14:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1439811

Anzahl Zeichen: 4023

Kontakt-Informationen:

Firma: hl-studios GmbH - Agentur für Industriekommunikation

Stadt: angen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung