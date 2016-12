Glasfaserausbau in Plau am See

WEMACOM verlängert Vorvertragszeitraum bis zum 31.03.2017

(PresseBox) - Ende September 2016 entschied die Schweriner Telekommunikationsgesellschaft WEMACOM, die Stadt Plau am See mit Glasfaser auszubauen. Voraussetzung dafür ist das Erreichen von Vorvertragszahlen bis zum Jahresende 2016. Leider stehen die Chancen schlecht, dass die geforderten Zahlen in dem gesteckten Zeitrahmen erreicht werden. Daher hat die WEMACOM entschieden, diesen Zeitrahmen auf den 31.03.2017 zu erweitern.

Folgende Vorvertragszahlen sind natürlich weiterhin gültig.

Die Kunden an der ersten Teilstrecke (Dammstraße, Lübzer Straße und Vogelsang) können seit Weihnachten bereits mit Lichtgeschwindigkeit durch das Internet surfen. Bei der zweiten Teilstrecke (Quetziner Straße, Am Köppken (1. Reihenhaus) Kantor-Ehrich-Straße, August-Bebel-Straße bis zur Bundesstraße) wurde die Ausführungsplanung für die Hausanschlüsse beauftragt. Alle Haushalte an dieser Strecke, welche einen Vorvertrag eingereicht haben, erhalten Anfang Januar 2017 ein Schreiben der WEMACOM. Zusätzlich wird sich das beauftragte Planungsbüro mit den Kunden in Verbindung setzen, um die Hausanschlüsse zu planen. Zum Vorhaben zählt das erste Reihenhaus in der Straße ?Am Köpken?. Hier haben nahezu alle Bewohner einen Vertrag abgegeben, so dass die WEMACOM entschieden hat, dieses Objekt mit an das Glasfasernetz anzuschließen. Nach der jetzigen Planung geht die WEMACOM davon aus, dass die Kunden im zweiten Teilgebiet an der Trasse ab Ende März 2017 in den Genuss von Glasfaserinternet kommen werden.



Die 1997 gegründete Telekommunikationsgesellschaft WEMACOM betreibt in Westmecklenburg ein umfangreiches Telekommunikationsnetz für Geschäfts- und Privatkunden. Als Regional- und City-Carrier vermarktet die WEMACOM Übertragungskapazitäten und realisiert mit Partnern den Ausbau des eigenen Glasfasernetzes. Das Telekommunikationsunternehmen ist ein Joint Venture der WEMAG AG und der Stadtwerke Schwerin GmbH.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die 1997 gegründete Telekommunikationsgesellschaft WEMACOM betreibt in Westmecklenburg ein umfangreiches Telekommunikationsnetz für Geschäfts- und Privatkunden. Als Regional- und City-Carrier vermarktet die WEMACOM Übertragungskapazitäten und realisiert mit Partnern den Ausbau des eigenen Glasfasernetzes. Das Telekommunikationsunternehmen ist ein Joint Venture der WEMAG AG und der Stadtwerke Schwerin GmbH.





Dies ist eine Pressemitteilung von

WEMAG AG

Datum: 27.12.2016 - 14:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1439812

Anzahl Zeichen: 2027

Kontakt-Informationen:

Firma: WEMAG AG

Stadt: Schwerin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung