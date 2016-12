ZDF-Nachrichten auf Glaubwürdigkeitsskala auf Platz eins /

Mit einem Wert von +2,6 auf einer Skala von -5 bis +5 liegen die

Nachrichtensendungen des ZDF - gleichauf mit den Sendungen der ARD -

auf Platz eins in der Rangfolge der glaubwürdigsten Medien und

Nachrichtensendungen. Zu diesem Ergebnis kam eine repräsentative

Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF im November

2016. Gefragt wurde nach der Glaubwürdigkeit verschiedener Medien und

der Glaubwürdigkeit der Nachrichtensendungen in einzelnen

Fernsehsendern.



Die Umfrage zeigte in der Einschätzung der Glaubwürdigkeit nur

geringe Abweichungen von den gleichlautenden vorangegangenen

Befragungen im Juni 2015 und Mai 2016. Das bedeutet: Die Befragten

schätzen auch über einen längeren Zeitraum die Glaubwürdigkeit stabil

ein.



Fast man die Mediengattungen und die Nachrichtensendungen in eine

Rangfolge, liegen die Nachrichten von ZDF und ARD mit jeweils einem

Wert von +2,6 vor den regionalen (+2,4) und überregionalen

Tageszeitungen (+2,2) und den Wochenmagazinen (+2,1). Die

Nachrichtensendungen der privaten Sender werden auf der Skala bei

einem Wert von +1,2 (SAT.1) beziehungsweise +1,0 (RTL) eingeordnet.

Abgeschlagen folgen soziale Medien mit -1,5 und die Bildzeitung mit

-1,9.



Befragt wurden zirka 1000 Erwachsene ab 16 Jahren.



