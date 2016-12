Verkaufsverfahren für Grundstück der früheren JVA Ulmer Höh' in Düsseldorf gestartet

(ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)

veräußert das landeseigene Grundstück der früheren

Justizvollzugsanstalt Ulmer Höh' im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf.

Dazu hat der BLB NRW nun ein zweistufiges europaweites

Verkaufsverfahren gestartet. Interessierte Unternehmen können sich im

Zuge der ersten Stufe bis zum 17. Februar 2017 beim BLB NRW

bewerben. Der BLB NRW wird dann höchstens sechs Bewerber auswählen

und dazu einladen, in der zweiten Stufe ein konkretes Kaufangebot zu

unterbreiten.



Teil der aktuellen Verkaufs-Bekanntmachung des BLB NRW sind klare

Vorgaben an die Kaufinteressenten, im Falle eines Zuschlags die

sozial- und wohnungspolitischen Ziele des Landes Nordrhein-Westfalen

umzusetzen. Der Käufer soll auf dem rund 35.000 Quadratmeter großen

Grundstück Ulmer Höh' ein gemischtes innerstädtisches Quartier mit

geförderten und frei finanzierten Wohnungen in Anlehnung an den 2012

aufgestellten Masterplan entwickeln. Er muss sich verpflichten, die

Hälfte der für Wohnen vorgesehenen Flächen für mindestens 25 Jahre

für öffentlich geförderten Wohnungsbau zu reservieren. 30 Prozent

davon sind wiederum für studentisches Wohnen vorzuhalten. Außerdem

muss auf einer Teilfläche ein generationenübergreifendes so genanntes

Bau- und Wohngruppenprojekt ermöglicht werden.



Dafür ist unter anderem die JVA-Kapelle vorgesehen. Diese wird

derzeit gesichert, verbleibt als einziges Gebäude auf dem Gelände und

wird vom Käufer mit erworben. Die sonstigen Gefängnisbauten wird der

BLB NRW in Kürze abreißen lassen. Die JVA Ulmer Höh' war Anfang 2012

freigezogen worden und steht seither leer.



Interessenten können sich unter www.blb.nrw.de >

Immobilienangebote > Verkäufe über die Details des Verkaufsverfahrens

zur Ulmer Höh' informieren.



https://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Immobilienangebote/Verkae



ufe/Attraktive_Quartiersentwicklung_der_ehemaligen_JVA_Ulmer_Hoeh_in_

Duesseldorf/index.php







