4SELLERS setzt sich für schwer kranke Kinder und deren Angehörige ein

Seit 17 Jahren unterstützt der bayerische Softwarehersteller Vereine mit sozialem Hintergrund / In diesem Jahr kommt helfenden Organisationen aus Aachen, Leipzig und Rain die Rekordsumme von 6.000 Euro zugute

(PresseBox) - Schwer kranke Kinder leiden nicht allein. Auch Familienangehörige werden mit der Diagnose und Behandlung der Krankheit konfrontiert und dadurch psychisch und körperlich langfristig belastet. Um dennoch auf die eigene Gesundheit zu achten und den Alltag aus eigenen Kräften bewältigen zu können, sind Familienmitglieder betroffener Kinder oft auf die Unterstützung gemeinnütziger Organisationen angewiesen.

Als Zeichen ihrer Anerkennung und Dankbarkeit für dieses herausragende soziale Engagement unterstützt die 4SELLERS | logic-base GmbH zum Jahresende einen gemeinnützigen Verein aus jedem ihrer drei Standorte mit einer Geldspende von insgesamt 6.000 Euro.

Ausschlaggebend für die Auswahl jeder Organisation war der multidisziplinäre Charakter ihres Leistungsangebots für Eltern und Geschwister erkrankter Kinder während der Therapiedauer. Der Aachener Stiftung ?Bunter Kreis in der Region Aachen e. V.?, dem ?Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e. V.? und dem ?Glühwürmchen e. V.? aus Tapfheim kommen somit jeweils 2.000 Euro zugute.

Die Rekordsumme kam bei der seit Firmengründung traditionellen "Weihnachtsversteigerung" des bayerischen Softwareherstellers zustande. Dabei werden die von Kunden, Kooperationspartnern und Freunden des Hauses für wohltätige Zwecke gespendeten Produkte durch 4SELLERS-Mitarbeiter im Rahmen der betrieblichen Weihnachtsfeier ersteigert.

?Wachstum und Nachhaltigkeit sind fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur?, erklärt Christian Meier, Geschäftsführer der 4SELLERS | logic-base GmbH. ?Daher unterstützen unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter vorbildliche soziale Initiativen wie diese von ganzem Herzen, damit sie sich entfalten und mehr Kinder sowie deren Familien erreichen können?.



Die 4SELLERS | logic-base GmbH wurde 1999 in Rain am Lech gegründet und ist mit der E-Commerce-Software 4SELLERS einer der führenden, unabhängigen Anbieter innovativer und ganzheitlicher IT-Lösungen für kleine und mittlere Handelsunternehmen in Deutschland.

In 4SELLERS sind professionelle Warenwirtschaft, zertifiziertes Rechnungswesen, Responsive-Webshop, Marktplätze, Preisvergleichsportale und modernste Lagerlogistik in einer zentralen Lösung vereint. Die Flexibilität der E-Commerce-Software ermöglicht speziell ausgerichtete Lösungen zur Realisierung individueller Visionen im E-Commerce.

Das Softwareportfolio des bayerischen Unternehmens wird um die Erfahrung aus über 300 erfolgreichen E-Commerce-Projekten sowie umfangreiche Beratungsleistungen ergänzt. Damit wird ein Höchstmaß an Automatisierung innerhalb aller Betriebsabläufe garantiert und die Anforderungen für nachhaltiges Wachstum im Onlinehandel erfüllt.

Homepage: www.4sellers.de

Weitere Presseinformationen finden Sie unter www.4sellers.de/newsroom





