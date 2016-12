Straubinger Tagblatt: Zur CSU

Seehofer garantiert Spannung

(ots) - Seehofer weiß besser, was in der schweigenden

Mehrheit der Deutschen vorgeht. Sie folgen weniger den wohl

formulierten Ermahnungen des süddeutschen Chefmoralisten Heribert P.,

sondern fragen sich immer mehr, ob sie es tatsächlich "schaffen", was

ihnen CDU-Kanzlerin Angela Merkel im Spätsommer 2015 ungefragt

aufgebürdet hat. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass die Zuversicht der

Deutschen, die vielen Flüchtlinge und Zuwanderer integrieren zu

können, deutlich gesunken ist. Wem das in Form von potenziellen

Wählerstimmen zugute kommt, muss nicht weiter ausgeführt werden.







