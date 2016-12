Mitteldeutsche Zeitung: zu Kooperation Deutschland/China

(ots) - Mit dem Einstieg der Chinesen öffnet Here die Tür

zur Volksrepublik. Das wird helfen, dort den Absatz deutscher Autos

zu sichern. Allerdings müssen die Here-Investoren auch lernen, dass

das Machenlassen der Manager vor allem bedeutet, Geduld zu haben. Da

haben Google und Apple einiges an Erfahrungsvorsprung. Mit der

Tochter Youtube etwa hat Google jahrelang Miese gemacht. Mittlerweile

arbeitet das Videoportal profitabel, es kann im Internet eine

zentrale Rolle spielen - genau wie Here bei der globalen Mobilität

der Zukunft.







