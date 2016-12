Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Entscheidung mit Sicherheit

(ots) - Man kann glauben, hoffen, spekulieren und das Fell

des Bären schon vorher verteilen. Entscheiden aber wird zu gegebener

Zeit der Wähler.



Thüringens erster Ministerpräsident der Linken, Bodo Ramelow, zum

Beispiel glaubt an eine "hohe Chance" für Rot-Rot-Grün nach den

Bundestagswahlen im nächsten Jahr. Carsten Schneider hingegen ist da

eher skeptisch. Der aus Thüringen stammende Bundespolitiker der SPD

traut einigen der SED-/PDS-Nachfolger offensichtlich nicht so recht

über den Weg. So unterschiedlich sind die Meinungen selbst bei jenen,

deren Parteien sich im Bund verbünden müssten.



Tatsächlich aber besteht eine "hohe Chance", dass Ramelow recht

behält. "Die SPD muss sich entscheiden. ob sie in dieser Koalition

weiter den Dödel spielen will", sagte er im März 2014 im Hinblick auf

die CDU/SPD-Landesregierung und die bevorstehenden Landtagswahlen.

Die SPD hat sich damals - allen Warnungen zum Trotz - dafür

entschieden, den "Dödel" lieber unter Führung der Linken zu spielen.

Und sie wird es auch im Bund tun, wenn sich ihr diese Dreierkoalition

als einzige Option bietet, Herrn Gabriel oder Herrn Schulz zum

Kanzler zu küren. Leute wie Schneider werden umkippen oder als

Bedenkenträger weichen müssen.



Der Bundestagswahlkampf 2017 ist offen wie nie. Zum ersten Mal

wird die Union von Links und von Rechts in die Zange genommen.

"Merkel muss weg" heißt es auf Demos der Linken wie auf Demos der

AfD. Sie wissen, dass die Kanzlerin das Haupthindernis für ihre

eigenen, oft gar nicht so weit voneinander entfernten Gelüste ist.

Denn die Bevölkerung traut Merkel - trotz aller berechtigen Kritik

an ihren Fehlern - noch am meisten zu, die Probleme des Landes zu

lösen. Sicherheit - auch im Sozialen - wird die Bundestagswahlen

2017 entscheiden.







Pressekontakt:

Ostthüringer Zeitung



Redaktion Ostthüringer Zeitung

Telefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13

redaktion(at)otz.de



Original-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ostthüringer Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.12.2016 - 19:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1439851

Anzahl Zeichen: 2267

Kontakt-Informationen:

Firma: Ostthüringer Zeitung

Stadt: Gera





Diese Pressemitteilung wurde bisher 127 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung