Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Video-Überwachung: Was nicht weiterhilft von Sebastian Heinrich

(ots) - Die Tritt-Attacke auf eine wehrlose Frau, der

Versuch, einen Obdachlosen anzuzünden: Zwei widerwärtige Gewalttaten

in der Berliner U-Bahn erschüttern die Öffentlichkeit. Und sie lösen

bei manchen Politikern den altbekannten Reflex aus: nach härteren

Gesetzen, mehr Überwachung. Der Reflex ist verständlich, weil den

Bürgern nach solchen Taten Angst und Bange wird - und weil Politiker

Stärke zeigen wollen. Doch der Reflex hilft den Menschen nicht

weiter. Mehr Überwachung und härtere Gesetze: Das klingt zwar gut,

hilft aber recht wenig. Die Überwachung ist schon jetzt weit

ausgebaut und, wie in den beiden genannten Fällen, manchmal hilfreich

bei der Fahndung nach Tätern. Und auch das Strafgesetzbuch erlaubt

ausreichend harte Sanktionen. Das Problem ist eher die Anwendung der

Gesetze. Dazu wären an vielen Orten mehr Polizisten, Staatsanwälte

und Richter nötig. Das ist zwar viel teurer als neue Gesetze, aber

wirksam. Zu einer ehrlichen Debatte gehört aber auch das: Ekelhafte

Gewalttaten wie die in Berlin hat es leider immer schon gegeben -

laut Kriminalstatistiken sind sie in den vergangenen Jahren eher

seltener geworden. Heute reagiert die Öffentlichkeit sensibler

darauf. Und das ist auch gut so.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.12.2016 - 20:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1439854

Anzahl Zeichen: 1602

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung