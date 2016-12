Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Mehr Videoüberwachung im Land

Düstere Perspektive

Jörg Rinne

(ots) - Ein Blick auf Berlin Ende 2016: Ein Lkw rast

über den Weihnachtsmarkt und hinterlässt eine Spur des Todes, eine

junge Frau wird völlig unvermittelt brutal von hinten von einer

Rolltreppe getreten, ein Obdachloser entgeht in einer U-Bahn-Station

nur knapp einem Brandanschlag. Drei Fälle, die die Stadt, das Land

aufgerüttelt haben. Nach derartig spektakulären Anschlägen oder

Straftaten werden schnell harte Konsequenzen gefordert. Aktuell

diskutiert Deutschland über das Für und Wider von mehr

Videoüberwachung. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob mehr Kameras

mehr Sicherheit bringen? Und rechtfertigt dies einen Eingriff in die

Grundrechte eines jeden Bürgers? Für die Bevölkerung scheint die

Sache klar zu sein: Eine Mehrheit von 60 Prozent ist für mehr Kameras

in öffentlichen Räumen, wie die Umfrage eines

Meinungsforschungsinstitutes ergab. In Großbritannien ist die

großflächige Videoüberwachung seit Langem gängige Praxis. Wer

beispielsweise in London lebt, der weiß, dass er an fast jeder Ecke

von einer Kamera gefilmt wird - ganz gleich, ob im Supermarkt, in der

U-Bahn oder auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Am Nutzen gibt es

aber Zweifel. Zwar gelingt immer wieder einmal - wie auch in Berlin -

die Identifizierung einzelner Täter, der Anteil der Kamerabilder an

der Gesamtaufklärung ist aber überraschend gering. So weist eine

Statistik aus dem Jahr 2008 auf, dass nur drei Prozent aller

Straftaten in London durch Videoaufnahmen aufgeklärt werden konnten.

Zweifel kommen zudem auch am präventiven Nutzen auf. Das gerade gilt

auch für Berlin: Der tödliche Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt wäre

durch Videoüberwachung nicht verhindert worden. Und doch stellt sich

die Frage, ob die Kameras dazu geführt hätten, die Fahndung zu

verbessern. Diese Debatte müssen wir trotz der Erfahrungswerte aus

Großbritannien in Berlin, in Köln und in Bielefeld führen. Und zwar



nach belastbarer Überprüfung. Und trotz aller Sorgen, die uns

umtreiben, dürfen wir die warnenden Visionen eines George Orwell

nicht vergessen. Um ein subjektives Sicherheitsempfinden zu schaffen,

wird jede Anonymität dort abgeschafft. Sein düsterer Roman "1984",

der die Folgen eines totalitären Überwachungsstaates beschreibt, darf

keine Blaupause für das 21. Jahrhundert werden.







