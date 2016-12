Badische Neueste Nachrichten: zu Videoüberwachung

Kommentar von Christopher Töngi

(ots) - Natürlich ist es in so einer Situation viel

bequemer, Tausende Kameras nachzurüsten. Die muss man nämlich nicht

schulen und Gehalt bekommen sie auch keines. Aber: Auch der Fall Anis

Amri beweist, dass die Technik - zumindest flächendeckend - in Europa

noch nicht so weit ist, automatisch und in Echtzeit nach Personen zu

suchen. Der vermeintliche Sicherheitsgewinn entpuppt sich also

nüchtern betrachtet als trügerisch. Gleichzeitig wird ein Teil der

Freiheit, die einen Rechtsstaat auszeichnet, aufgegeben. Ein

schmerzhafter Deal. Effizienter wäre es, mehr Beamte einzusetzen. Die

können im Ernstfall nämlich auch in Echtzeit reagieren und Leben

retten.







