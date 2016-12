Rheinische Post: Bundesweit Rückgang bei Wohnungseinbrüchen erwartet

(ots) - Experten rechnen erstmals seit Jahren

bundesweit mit einer sinkenden Zahl von Wohnungseinbrüchen. "Die

Zahlen der ersten drei Quartale deuten im Vergleich zum Vorjahr

darauf hin, dass wir 2016 möglicherweise einen leichten Rückgang der

Einbrüche in Deutschland verzeichnen könnten", sagte der Präsident

des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Alexander

Endland, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Mittwochausgabe). Zuvor hatte bereits das Landeskriminalamt NRW für

das Bundesland eine solche Erwartung geäußert. Für Polizei und

Versicherungswirtschaft ist das jedoch kein Anlass zur Entwarnung.

Endland rät dringend dazu, Fenster und Türen von Fachfirmen sichern

zu lassen. "Je länger die Einbrecher benötigen, um einzudringen,

desto höher ist auch die Chance, dass sie aufgeben", sagte er. Nach

seinen Angaben zahlten die Hausratversicherer im vergangenen Jahr 530

Millionen Euro an Schadenserstattungen an ihre Kunden. Das entspricht

einem Anstieg von mehr als 50 Prozent in den vergangenen drei Jahren.

Durchschnittlich entstand danach je Einbruch ein Schaden in Höhe von

3250 Euro.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.12.2016 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1439871

Anzahl Zeichen: 1491

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung