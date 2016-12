Rheinische Post: Grünen-Chef Özdemir offen für schärfere Sicherheitsgesetze

(ots) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat sich in der Debatte

über politische und rechtliche Konsequenzen aus dem Berliner

Terroranschlag offen für schärfere Sicherheitsgesetze gezeigt. "Wenn

es bei der Abschiebung von Kriminellen Defizite in der Umsetzung von

bestehenden Gesetzen gibt oder Gesetzeslücken, dann muss man das

prüfen", sagte Özdemir der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen

Post" (Mittwochausgabe). Dies müsse aber "auf Grundlage unseres

Rechtsstaates und nicht ins Blaue hinein" geschehen. Die

Bundesregierung hätte sich zudem schon längst viel stärker um

funktionierende Rücknahmeabkommen mit den Maghreb-Staaten kümmern

müssen, sagte Özdemir.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.12.2016 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1439872

Anzahl Zeichen: 974

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 44 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung