neues deutschland: Vorstand von Gülen-naher Stiftung für mehr Transparenz: Deutsche Gesellschaft hat ein Recht zu erfahren, wer wir sind

(ots) - Der Vorstand der Gülen-nahen "Stiftung Dialog und

Bildung", Ercan Karakoyun, hat sich für mehr Transparenz der

Gülen-Bewegung in Deutschland ausgesprochen. "Die deutsche

Gesellschaft, mit der wir den interkulturellen Dialog wollen, hat ein

Recht zu erfahren, wer wir sind", sagte Karakoyun der Tageszeitung

"neues deutschland" (Mittwochausgabe). Die Stiftung Dialog und

Bildung wolle einen Öffnungsprozess für Gülen-nahe Schulen,

Nachhilfeinstitute und Unternehmerverbände einleiten und Hierarchien

und Finanzierungen offenlegen, betonte Karakoyun. Er selbst werde

intern für eine neue Transparenz werben.



Die Verfolgung der Gülen-Bewegung in der Türkei habe auch

Auswirkungen auf Gülen-Anhänger in Deutschland. Anfeindungen im

Internet und auf der Straße seien an der Tagesordnung. Zudem gingen

die Anmeldezahlen an Gülen-nahen Schulen und Nachhilfeinstituten

zurück, auch weil Eltern nicht mehr mit Aufstiegschancen für ihre

Kinder rechneten, so der in Deutschland geborene Karakoyun.







