Öffentliche Schulden im 3. Quartal 2016 um 0,4 % höher als am Jahresende 2015

(ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder,

Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlich

aller Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende

des 3. Vierteljahres 2016 mit 2 031,4 Milliarden Euro verschuldet.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger

Ergebnisse mitteilt, stieg damit der Schuldenstand gegenüber dem 31.

Dezember 2015 um 0,4 % beziehungsweise 8,9 Milliarden Euro. Gegenüber

dem Vorquartal sank der Schuldenstand um 0,3 % beziehungsweise 6,2

Milliarden Euro. Zum nicht-öffentlichen Bereich zählen

Kreditinstitute sowie der sonstige inländische (zum Beispiel private

Unternehmen) und sonstige ausländische Bereich.



Den stärksten absoluten Anstieg der Verschuldung gegenüber dem 31.

Dezember 2015 gab es beim Bund mit 8,7 Milliarden Euro

beziehungsweise 0,7 % auf 1 273,7 Milliarden Euro.



Die Länder waren zum Ende des 3. Vierteljahres 2016 mit 613,5

Milliarden Euro verschuldet, das war ein Zuwachs um 0,1 %

beziehungsweise 0,6 Milliarden Euro gegenüber dem 31. Dezember 2015.

Hohe prozentuale Rückgänge gab es in Sachsen (- 14,8 %),

Mecklenburg-Vorpommern (- 6,5 %) und Thüringen (- 5,1 %). Die

prozentual höchsten Zuwächse gab es in Hamburg (+ 8,9 %), Hessen (+

8,8 %) und Schleswig-Holstein (+ 5,5 %). Der hohe Anstieg in Hamburg

und Schleswig-Holstein ist im Wesentlichen bedingt durch die

Übernahme notleidender Altkredite von der HSH Nordbank, die an die

neu gegründete "hsh portfoliomanagement AöR" übertragen wurden. Der

Schuldenstand des Kernhaushaltes Hamburg stieg um 0,2 %, der von

Schleswig-Holstein sank um 2,0 %.



Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände sank um 0,3 %

beziehungsweise 0,4 Milliarden Euro auf 143,7 Milliarden Euro. Die

prozentualen Rückgänge der Schuldenstände waren in Sachsen (- 16,5 %)

und Baden-Württemberg (- 9,7 %) besonders hoch. Die prozentual



höchsten Zuwächse wurden in Niedersachsen (+ 5,7 %) und

Schleswig-Holstein (+ 3,9 %) ermittelt.



