Elektromobilität - Ladestationen - Installation von Stromtankstellen für Elektroautos in der Metropolregion Nürnberg

(PresseBox) - Eine moderne Elektroladestation

Momentan existieren in Deutschland rund 3500 Elektrotankstellen. In Zukunft werden ca. 80.000 Tankstellen bis zum Jahr 2020 benötigt. Nutzen Sie die Chance für eigene Ladestation für Ihren Betrieb und zeigen Sie Ihren Mitarbeitern, dass sie fortschrittlich denken und für Ihre Mitarbeiter da sind. Kommunen und Städte sind ebenso gefordert wie der Privatmann um die zukünftige Betankung des Fahrzeuges mit elektrischem Strom zu realisieren. Ideal ist natürlich die Kombination mit einem Solarcarport oder einer Photovoltaikanlage.

Elektromobilität ist ganz einfach

iKratos Ihr Energieprofi in der Metropolregion Nürnberg berät Sie, denn seit 10 Jahren ist man elektromobil unterwegs. iKratos aus der Metropolregion Nürnberg Fürth Erlangen Forchheim weiß genau was und wann ´Welchen Strom und wieviel Sie brauchen. Ladestationen von ABL oder Tesla sind dafür besonders geeignet. Ob mit Solar oder gleich mit Batteriespeicher - alles muß passen. Natürlich spielen dabei Kosten und Nutzen eine große Rolle auch Tarife und die Einbindung einer Photovoltaik-Solaranlage.

iKratos installiert Ladestationen für Elektromobilität in Nürnberg und Umgebung

Nicht nur Privatleute haben Ladestationen für das E-Fahrzeug, auch Betriebe denken um. Immer mehr Mitarbeiter kommen mit dem Pedelec oder E-Fahrzeug und würden gerne tagsüber tanken. In Betrieben wäre das ein zusätzlicher Benefit für die Mitarbeiter. iKratos bietet deshalb ein breit gefächertes Portfolio der Elektroinstallation für Ladesysteme der Elektro-Mobilität.

Die Vorbereitung auf E-Mobility mit elektrischen, intelligenten Elektro-Ladesäulen und drahtlosen Funkbussystemen ist Spezial-Handwerk. iKratos erstellt gerne ein individuelles Angeboe für Ihre Elektro-Tankstelle, Wallstation und E-Mobility Ladesysteme aller Art. Jahrzehntelange Erfahrungen im Tankstellenbau und stetige Weiterbildung machen iKratos flexibel und so kann man auf alle Kundenwünsche eingehen.



Gewerbe und Industrie-Ladesysteme

Auch die Industrie setzt in der Logistik auf die Erfahrungen und die Qualität. iKratos hilft bei der

Planung und Ausführung von Wallboxen und Elektroladestationen

Planung und Durchführung von Elektro-Tankstellen

Planung Dimensionierung und Installation für Ladestationen für Elektromobilität

Das oberste Ziel der Firma iKratos Solar und Energietechnik GmbH ist die absolute Kundenzufriedenheit. iKratos aus der Metropolregion Nürnberg Fürth Erlangen Forchheim weiß genau wie es geht - rufen Sie uns an Tel 09192 992800



Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

