Goodbye Virtual Reality, willkommen im Alltag! / Premiere von "Bernd Channel: Singt das Brot!" (KiKA) am 31. Dezember bei KiKA

(ots) - Bernds ungeliebte Heimat, die Weißbox, hat einen

neuen Auftrag für das Kastenbrot. Bernd das Brot soll singen und

wieder seine legendären Hits wie "Tanzt das Brot" spielen. Dazu muss

Bernd quer durch Deutschland reisen und bekannte Musiker in ihren

Studios oder auf der Bühne treffen. KiKA zeigt die Premiere von

"Bernd Channel: Singt das Brot!" am 31. Dezember um 16:30 Uhr am

Silvester-Nachmittag.



Die ersten Stationen für das grummelige Kastenbrot sind ein

Auftritt mit der Rockband "Schandmaul", die im Herbst 2016 den ersten

Platz der deutschen Album-Charts belegte, und eine Studiosession mit

dem Kinderbuchautor und Musiker Kai Lüftner.



Für Bernd ist das die Gelegenheit, der Dauerschleife in der

Weißbox endlich zu entkommen. Mit dem Taxi, Bus, Bahn oder auf seinen

Brötchenfüßen begibt sich das Kastenbrot auf seine Odyssee. Wie

beschwerlich seine Reise durch Deutschland ist, und warum auch der

Tourbus einer berühmten Band der falsche Ort für Bernd ist, zeigen

neue Folgen des "Bernd Channel" in einem Silvester-Special "Singt das

Brot".



Musikalische Höhepunkte sind Bernds gemeinsamer Auftritt mit der

Band Schandmaul und dem beliebten Song "Ich sage Nein!" sowie eine

neue Version von Bernds "Wie ein Brot" zusammen mit Kai Lüftner.



Erstmalig bei KiKA zu sehen ist, wie sich "Bernd das Brot"

losgelöst von seinem Puppenspieler (Jörg Teichgraeber) frei im Alltag

bewegt und sich den Herausforderungen der realen Welt stellt.



"Bernd Channel - Singt das Brot" (KiKA) ist eine Produktion der

Firma bummfilm GmbH. Die Bücher schreiben Norman Cöster und Tommy

Krappweis, Tommy Krappweis führt auch Regie. Verantwortlicher

Redakteur bei KiKA ist Carsten Schulte.







